Skandalserie in der Bundeswehr

Video Fall Franco A. - Was bekannt ist

Wie die Skandale der letzten Zeit zeigten, habe "die Bundeswehr ein Haltungsproblem" und "offensichtlich eine Führungsschwäche auf verschiedenen Ebenen", so Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) im ZDF.

Der terrorverdächtige Bundeswehroffizier Franco A. zeigte schon vor mehreren Jahren seine rechtsextreme Gesinnung. Wie auch sein Doppelleben als Flüchtling blieb das unbemerkt, weil Verantwortliche an mehreren Stellen versagten.

Im Fall des terrorverdächtigen Offiziers steht Verteidigungsministerin von der Leyen in der Kritik. Nun hat sie "rückhaltlose" Aufklärung angekündigt. Die volle Unterstützung dafür sicherte ihr Bundeskanzlerin Merkel zu.

Die Linken-Verteidigungspolitikerin Christine Buchholz erklärte: "Wir erwarten, dass die Ministerin den Abgeordneten rasch, umfassend und persönlich Bericht zum Fortgang der Ermittlungen und zu ergreifenden Konsequenzen erstattet. Es gebe offenbar ein "systemisches Problem mit Rechtsradikalismus in der Bundeswehr", fügte sie mit Blick auf den Fall Franco A. hinzu.

Linke vermuten "Problem mit Rechtsradikalismus in der Bundeswehr"

Verteidigungsministerin von der Leyen bleibt wegen der Skandalserie in der Bundeswehr unter Druck. SPD und Opposition wollen die Ministerin in der kommenden Woche vor den Verteidigungsausschuss des Bundestags zitieren. Ein Fototermin mit rund hundert Führungskräften wurde kurzfristig wieder abgesagt.

Franco A. bringt in einer 2013 verfassten Masterarbeit völkisches und rassistisches Gedankengut zu Papier. Mit der Schrift schreckt er den französischen Schulkommandanten auf. Der wendet sich besorgt an den Leiter der Stabsgruppe bei der Bundeswehr. Dieser erkennt die Tragweite, will aber nicht alleine entscheiden und schiebt die Schrift eine Hierarchiestufe nach oben: an das Streitkräfteamt. Ein Gutachter des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften stellt fest, es handele sich bei der Arbeit um "einen radikalnationalistischen, rassistischen Appell". Trotzdem drückt der zuständige Wehrdisziplinaranwalt nach einer Anhörung von Franco A. ein Auge zu. Er wird nur mündlich ermahnt. Dass ihn sein Vorgesetzter damals gerne halten will, mag auch an seinen hervorragenden Leistungen als Soldat liegen.

Das behaupten zumindest die politischen Gegner der Ministerin. Sie werfen ihr Inszenierung vor. Auch dagegen versucht von der Leyen sich zu wehren: Einen ursprünglich anberaumten Fototermin mit den Admiralen und Generälen am Donnerstag sagt sie kurzfristig ab. Es handle sich um eine interne Veranstaltung, sagt ein Sprecher.

Sie will Präsenz zeigen, denn sie steht enorm unter Druck. Ihre Pauschalkritik an der Truppe löste eine Empörungswelle aus und schoss auf die Oberbefehlshaberin zurück wie ein Bumerang. Von der Leyen wird einerseits vorgeworfen, nicht eher etwas gegen rechtsextreme Tendenzen in der Truppe unternommen zu haben und andererseits die ganze Truppe unter Generalverdacht zu stellen. Die Ministerin fährt nun alle Geschütze auf, um den Fall aufzuklären. Sie sprach bislang immer von Einzelfällen, seit dem Fall Franco A. ist die Rede von einem systemischen Problem in der Bundeswehr, von Führungsschwäche, einer Kultur des Wegschauens. Am Mittwoch verkündet von der Leyen: "Es wird noch einiges hochkommen." Und jeder weitere Fall, jedes weitere Hakenkreuz dürfte ihre These nun untermauern und könnte ihr politisch sogar in die Hände spielen. Am Mittwoch flog sie nach Illkirch und machte sich ein Bild von der Kaserne. Am Donnerstag nun das Riesentreffen mit den Admiralen und Generälen.

Von der Leyen will die militärische Führung in erster Linie auf den aktuellen Stand der Ermittlungen bringen. Sie dürfte aber auch die Werte und Regeln der Bundeswehr betonen, das gemeinsame Verständnis, etwa, dass die Wehrmacht nicht Teil der Tradition der Bundeswehr ist. Und von der Leyen fordert Aufklärung. Ihr geht es um "Bruchstellen in der Berichtskette", wie sie sagt. Diese Bruchstellen haben ihrer Ansicht nach die Misshandlungen in Pfullendorf mit der Affäre um Franco A. gemein. In beiden Fällen wurden Informationen zu Verfehlungen nicht nach oben gemeldet.

Unter Anschlagsverdacht

Der Offizier war vergangene Woche unter Anschlagsverdacht verhaftet worden. Danach stellte sich heraus, dass der Bundeswehr schon seit 2014 eindeutige Hinweise auf dessen rassistische Gesinnung vorlagen, ohne dass eingeschritten wurde. Hinzu kommt eine Reihe von weiteren Fällen in der Truppe, in denen Vorgesetzte auf Beschwerden von Soldaten über Belästigung und Herabwürdigung nur zögerlich oder gar nicht reagierten.

Von der Leyen hatte in der Affäre am Mittwoch mit großer Medienbegleitung die frühere Kaserne von Franco A. besucht. Brugger warf der Ministerin deswegen im "Spiegel" vor, bislang vor allem "Selbstinszenierung" betrieben zu haben.

Auch SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann kritisierte: Als Verteidigungsministerin habe von der Leyen "nur schöne Bilder produziert, aber kein einziges Problem der Bundeswehr gelöst". Die CDU-Politikerin habe das Thema Führungskultur in der Truppe "total vernachlässigt", sagte er den Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland.

Von der Leyens Ministerium sagt Bildtermin ab

Am Donnerstag sagte das Ministerium wiederum einen Bildtermin in der Sache ab. Die Beratungen der rund hundert Führungskräfte wurden als "intern" eingestuft, nachdem erst am Vortag eingeladen worden war, den Beginn der Gespräche zu fotografieren und zu filmen. Die Beratungen selbst waren von vornherein als vertraulich eingestuft worden.

Vor dem Treffen im Ministerium äußerte Generalinspekteur Volker Wieker Zweifel an den "Selbstreinigungskräften" in der Bundeswehr. Er habe die Sorge, dass diese "nicht so zur Wirkung gelangen, wie wir uns das alle wünschen", sagte der oberste Soldat der Truppe im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF. Daher müsse nun aufgeklärt werden, ob es bei der Bundeswehr einen "übertrieben Korpsgeist" gebe.

Besonders in der Kritik steht der Amtschefs des Streitkräfteamtes, Generalmajor Werner Weisenburger. Dieser hatte trotz der als rassistisch eingestuften Masterarbeit von Franco A. entschieden, nichts weiter zu unternehmen. Dies könne er "in keinster Weise nachvollziehen", sagte Wieker.

Der Zentralrat der Juden reagierte alarmiert auf den Fall und sprach von "erschreckenden" Details. "Die Bundeswehr darf weder Nährboden für Rechtsextremismus noch für Rechtsextreme attraktiv sein", mahnte Zentralratspräsident Josef Schuster.