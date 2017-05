Verteidigungsministerin von der Leyen steht wegen der Skandalserie in der Bundeswehr unter Druck. Im ZDF heute journal berichtet der Wehrbeauftragte des deutschen Bundestages von der Anziehungskraft der Bundeswehr auf Rechtsextreme - und was die Erkennung von Extremisten in der Truppe erschwert.

"Rechtsextreme finden die Bundeswehr, Militär und Waffen besonders attraktiv". Das sagt der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels, im ZDF heute journal. Daher müsse man besonders vorsichtig sein.

Franco

Die neue Diskussion über Rechtsextremismus in der Bundeswehr war durch die Entdeckung des 28-jährigen OberleutnantsA. angestoßen worden. Dieser hatte sich als syrischer Flüchtling registrieren lassen und steht im Verdacht, einen Terroranschlag geplant zu haben.

"Die Bundeswehr ist nicht die Vorhut einer rechten Bewegung"

63 Besondere Vorkommnisse wurden im vergangenen Jahr in der Bundeswehr gemeldet. Franco A. war jedoch keiner von ihnen. Bartels vermutet, dass es noch mehr ungemeldete Fälle gibt, und jeder Fall sei einer zu viel.

In einer Studie im Auftrag der Bundeswehr aus dem Jahr 2012 hatten 13 Prozent der Befragten Bundeswehrsoldaten angegeben, Sympathie für die Ideen der sogenannten "Neuen Rechte". Die Bundeswehr sei deshalb aber keine Vorhut einer rechten Bewegung, so Bartels. Es gebe schließlich auch in der gesamten Gesellschaft Tendenzen in einer ähnlichen Größenordnung zum rechten Rand.

Meldungen über Probleme wurden verharmlost

Nicht nur rechtsextremistisches Gedankengut, sondern auch andere Skandale haben die Bundeswehr in den vergangenen Wochen beschäftigt: Es gab Berichte über sexuelle Übergriffe und sadistische Initiationsrituale in mehreren Kasernen in Deutschland. Es steht die Frage im Raum, wie derartige Vorgänge nicht an die obere Führungsebene der Bundeswehr gelangen konnten.

Für den Wehrbeauftragen Bartels liegt das Problem jedoch nicht in ausgebliebenen Meldungen an die Führung. In der Meldekette habe es jedoch eine Zwischenebene gegeben, die Sachverhalte verharmlost hat. Diese müsse man sich nun genauer ansehen.

Linke vermuten "Problem mit Rechtsradikalismus in der Bundeswehr"

Kritik an den jüngsten Vorkommnissen und damit auch an der Verteidigungsministerin von der Leyen kam von Parteien aller Lager: Die Linken-Verteidigungspolitikerin Christine Buchholz erklärte: "Wir erwarten, dass die Ministerin den Abgeordneten rasch, umfassend und persönlich Bericht zum Fortgang der Ermittlungen und zu ergreifenden Konsequenzen erstattet. Es gebe offenbar ein "systemisches Problem mit Rechtsradikalismus in der Bundeswehr", fügte sie mit Blick auf den Fall Franco A. hinzu.