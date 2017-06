von Christoph Schneider

Darf eine Bank für jede per SMS verschickte TAN-Nummer zehn Cent extra kassieren? Gegen diese Praxis bei der Sparkasse Groß-Gerau haben Verbraucherschützer geklagt - heute verhandelt der Bundesgerichtshof darüber. Ein Verfahren mit Grundsatzcharakter.

Online-Banking - es wird immer populärer und irgendwie auch selbstverständlicher. Wer früher mühsam per Hand Überweisungsträger ausfüllte, ist heute dankbar für das Überweisen per Smartphone oder auch vom heimischen PC aus. Doch nicht immer sind Überweisungen, ob manuell oder online, in den Kontogebühren eingeschlossen. Manches Kreditinstitut lässt sich hier Kreatives einfallen, um in Zeiten niedriger Zinsen und steigender Regulierungskosten doch noch Gebühren vom Kunden erheben zu können.

Wie die Kreissparkasse Groß-Gerau. Die Kontoführungsgebühren beliefen sich 2012 auf zwei Euro. Auf der Internetseite stellte die Kreissparkasse das Online-Banking mittels Verwendung von smsTAN vor. Da hieß es unter anderem: "Jede smsTAN kostet nur 0,10 Euro, unabhängig vom Kontomodell."

Auch andere Geldinstitute verlangen Extra-Gebühren

Ein Fall für den Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV). Der wurde auf die Klausel aufmerksam, zog vor Gericht. Kein Einzelfall, wie Frank-Christian Pauli, Referent des Teams Finanzmarkt beim VZBV erklärt. "Nicht nur die Kreissparkasse legt diese Kosten um, sondern auch noch viele andere Geldinstitute. Da findet sich die Gebühr dann im Kleingedruckten wieder, nicht so deutlich ausgepreist wie hier", so Pauli im Gespräch mit dem ZDF.

Aus Sicht der Verbraucherschützer stellt diese Gebühr eine unangemessene Kundenbenachteiligung da. Aus deren Sicht muss für etwas gesondert bezahlt werden, das eigentlich schon bei den Kontogebühren mitumfasst ist, so Pauli. "Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Hotelzimmer gebucht. Das haben Sie bezahlt, wollen aufs Zimmer und an der Tür steht: 'Pro Eintritt zahlen Sie 0,10 Euro.' Das würden Sie doch auch nicht hinnehmen“, beschreibt Pauli das Problem.

Beide Seiten betonen Grundsatzcharakter

Doch juristisch erlitten die Verbraucherschützer bisher Schiffbruch. Die bislang mit dem Fall befassten Instanzgerichte, das Landgericht und das Oberlandesgericht Frankfurt am Main, gaben der Kreissparkasse Recht, wiesen die Klage der Verbraucherschützer ab. Begründung: Es gehe um die Bestimmung eines Entgelts für eine rechtlich nicht geregelte Dienstleistung der Bank für den Kunden und damit um eine so genannte Preishauptabrede, die kontrollfrei sei.

Ob diese Argumentation so Bestand hat, wird nun der Bundesgerichtshof (BGH) prüfen. Ein Verfahren mit Grundsatzcharakter, den sowohl Verbraucherschützer als auch Kreditinstitute betonen. Kernfrage bei der smsTAN: Was ist inklusive und für was dürfen gesondert Kosten geltend gemacht werden? Oft hat der BGH in der Vergangenheit eher kundenfreundlich entschieden.

Aktuell jedenfalls finden sich beim Internetauftritt der Kreissparkasse Groß-Gerau zum Online-Banking folgende Hinweise: "Der monatliche Grundpreis für Giro Online liegt bei 2,50 Euro pro Monat. Dabei sind fünf smsTAN inklusive." Im Kleingedruckten findet sich hinsichtlich der smsTAN aber auch der Hinweis, dass "jeder weitere Vorgang 0,10 Euro" koste. Sowohl Kunden als auch Banken schauen also heute mit großer Spannung nach Karlsruhe.