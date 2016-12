"Orientierung in schwierigen Zeiten": Das verspricht die CDU in ihrem Leitantrag. Angesichts des Aufstiegs der AfD zeigt der Kompass der Union dabei wieder ein wenig mehr nach rechts. Ein Jahr wie 2015, so heißt es, dürfe sich auf keinen Fall wiederholen.

Flüchtlinge und innere Sicherheit: Das waren die dominanten politischen Themen 2016. Für die großen Parteien ein Fiasko: Bei den Landtagswahlen wurden CDU und SPD abgestraft. Auch die Entwicklung der Mitgliederzahlen zeigt: So richtig punkten kann in der Krise nur die AfD. Eine Bilanz vor dem Wahljahr:

CSU profitiert nicht vom Anti-Kurs

Die gegen Merkel gerichtete Forderung von CSU-Chef Horst Seehofer nach einer Obergrenze für den Zuzug von Flüchtlingen hat sich in der Statistik nicht positiv niedergeschlagen. Mit 143.000 Mitgliedern im Dezember mussten die Christsozialen ein Minus von rund 1.000 im Vorjahresvergleich verschmerzen. Auf Bayern bezogen lag die CSU in Umfragen seit Sommer bei 43 bis 45 Prozent - deutlich unter ihrem Ergebnis bei der Landtagswahl 2013 (47,7). Die nächste Bayern-Wahl, auf die Ministerpräsident Seehofer schon lange sein Hauptaugenmerk richtet, ist im Herbst 2018.

SPD verharrt im Tief

Weder großkoalitionäre Solidarität noch Absetzversuche von Parteichef Sigmar Gabriel haben gefruchtet. Die vor zehn Jahren noch über 560.000 Mitglieder zählende SPD sackte nach ihren bisher aktuellsten Zahlen vom Juni noch einmal um 9.000 auf gut 436.000 ab. Zuletzt bejubelte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley aber 1.900 Neumitglieder allein im November - im Herbst mache sich ein "ordentlicher Schub" bemerkbar durch den Schock vieler Deutscher über den US-Wahlsieg von Donald Trump und verstärkten Einsatz gegen Rechts. Derzeit nähere man sich wieder dem Vorjahresniveau von 445.000 Mitgliedern.

Im Politbarometer kommt die SPD allerdings nicht aus dem Keller. Am 9. Dezember lag die Partei bei 22 Prozent. Vielleicht hilft eine baldige Klärung der "K-Frage": Zieht die Partei mit Gabriel, dem bisherige EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz oder Hamburgs Regierungschef Olaf Scholz an der Spitze in den Wahlkampf?

Linke tritt auf der Stelle

Die etwas größere der beiden Oppositionsparteien im Bundestag trat 2016 auf der Stelle. Mit Stand Ende September wurden 58 645.Mitglieder gezählt, ein Jahr zuvor waren es etwa 1.000 mehr. Allerdings sei der Herbst für die Linkspartei vermutlich ein goldener gewesen, hieß es auf dpa-Anfrage, schon im dritten Quartal hätten sich die Mitgliederzahlen "erfreulich entwickelt", sagte eine Parteisprecherin. "Nach dem Trump-Sieg gibt es eine deutliche Zunahme an Eintritten." Laut aktuellem Politbarometer käme die Linke derzeit auf zehn Prozent.

Grüne spüren Aufwind

Die Urwahl der Spitzenkandidaten für 2017 betrifft zwar eigentlich nur die männlichen Bewerber - denn Katrin Göring-Eckardt ist als Frau gesetzt. Dennoch liefert dieses aufwendige demokratische Verfahren den Grünen die Begründung für ihren Mitgliederzuwachs von 59.418 vor einem Jahr auf 60.791 im November. Im Politbarometer vom 9. Dezember liegen die Grünen bei zehn Prozent.

FDP-Erneuerung kommt voran

Parteien

Parteichef Christian Lindner hat die vor drei Jahren aus dem Bundestag geflogene FDP (2013: 4,8 Prozent) für die Wahlen 2016/17 herausgeputzt. Kritik an Merkel, CDU/CSU und den Mitte-Links-ja, Anbiederung an die rechte AfD nein - so sein Kurs, der binnen Jahresfrist zu einem kleinen Mitglieder-Plus führte (von 53.200 auf 53.800 im Dezember) und FDP-Hoffnungen fürs nächste Jahr nährt. Allerdings ist die Rückkehr in den Bundestag laut aktuellem Politbarometer fraglich: Die Umfrage sieht die Partei bei fünf Prozent.

AfD floriert durch Flüchtlingsdebatte

Von einer solchen Entwicklung können "die Etablierten" nur träumen - die Mitgliederzahl der Rechtspopulisten um Frauke Petry und Jörg Meuthen schnellte innerhalb eines Jahres von 22.000 auf 26.000 (Dezember 2016) nach oben. Trotz Zerstrittenheit des AfD-Führungspersonals führte die strikte, auch polemische Ablehnung der Flüchtlingspolitik Merkels zu starker Mobilisierung. "Der enorme Zuspruch liegt am Politikversagen der Altparteien und dem großen Vakuum, das sie in der gesellschaftlichen Mitte haben entstehen lassen", sagt AfD-Bundesvorstandsmitglied Georg Pazderski. Das letzte Politbarometer sieht die AfD bei zwölf Prozent.