"Solarworld" kündigt Insolvenz an

Stetig sinkende Preise für Solarmodule haben den Bonner Hersteller "Solarworld" in den Ruin getrieben. Wegen Überschuldung will der Vorstand die Insolvenz beantragen. Auch der Abbau von 400 Stellen an den beiden deutschen Standorten hat das Unternehmen nicht retten können.

Der Vorstand sei zu der Überzeugung gelangt, dass "keine positive Fortbestehensprognose mehr bestehe, die Gesellschaft damit überschuldet sei und somit eine Insolvenzantragspflicht bestehe", teilte das Unternehmen am Mittwoch in einer Pflichtmitteilung an die Börse mit. Der Vorstand werde vor diesem Hintergrund unverzüglich einen Insolvenzantrag beim zuständigen Amtsgericht stellen.

Verlust im vergangenen Jahr: 92 Millionen Euro

Solarworld kämpft mit stetig sinkenden Preisen für Solarmodule und einer Vertragsklage in den USA: Der Hersteller hatte die vertraglich zugesicherte Abnahme von Hemlock-Silizium zu festen Preisen in der weltweiten Solarkrise gestoppt, nachdem der Siliziumpreis dramatisch abgestürzt war. Deshalb hatte das US-Unternehmen Hemlock schon 2013 Klage in den USA erhoben.

2016 steckte Solarworld mit seinen weltweit fast 4.000 Mitarbeitern in tiefroten Zahlen: 92 Millionen Euro Verlust. Der Konzern hatte noch Ende März 2017 angekündigt, mit einem scharfen Sparprogramm bis 2019 wieder aus der Verlustzone kommen zu wollen. Mit dem Abbau von 400 Stellen und zahlreichen Einzelmaßnahmen sollten die Kosten um ein Fünftel verringert werden. Ein Sozialplan wurde an den deutschen Standorten in Arnstadt (Thüringen) und Freiberg (Sachsen) bereits verhandelt.

Für die Tochtergesellschaften der Solarworld AG werde die jeweilige Insolvenzantragspflicht geprüft, teilte das Unternehmen weiter mit.