Wieker nahm Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen gegen Kritiker in Schutz, die ihr vorgeworfen hatten, sie stelle die Truppe mit ihren Äußerungen zu Führungsschwäche und Haltungsproblemen unter Generalverdacht. Er selbst sei auch "verblüfft" gewesen über die Art und Weise in der die Vorgesetzten mitA. umgegangen seien. Deshalb teile er auch die Sorge der Ministerin, "dass die Selbstreinigungskräfte innerhalb der Bundeswehr in diesem Fall auf allen Ebenen nicht so funktioniert haben, wie sie es tun sollten".

Franco A. hat möglicherweise auch Munition aus Bundeswehr-Beständen gestohlen. "Wir haben Unstimmigkeiten festgestellt", sagte der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Volker Wieker, der Deutschen Presse-Agentur. Dabei geht es seinen Angaben zufolge um Munition, die angeblich bei einer Schießübung verwendet worden sein soll, die Franco A. geleitet hatte. Es sei noch zu früh zu sagen, wie viele Menschen in seinem soldatischen Umfeld seine rechtsextremistischen Überzeugungen geteilt haben, so Wieker weiter. Der Bundeswehr seien aber inzwischen einige Namen bekannt.

Und das alles kulminiert in einem einzigen Fall. Für die Bundesanwaltschaft ist das besondere Bedeutung genug, um den Vorgang in ihre Zuständigkeit zu holen. Normalerweise bleiben die staatsgefährdenden Straftaten zuständigkeitshalber bei den Generalstaatsanwaltschaften in den Ländern. Nur selten machen die Bundesermittler von der ihnen zugewiesenen Sondermöglichkeit Gebrauch. Gleichwohl gab es schon Fälle, da hat man dem Generalbundesanwalt Zögern vorgehalten. Das soll hier nicht der Fall sein. Die schnelle Botschaft: Dies ist kein Fall wie andere, die Details werden bald folgen.

Es ist ein deutliches Signal, das die Bundesanwaltschaft setzen will. Hier handelt es sich um einen Fall, wie es ihn in seiner Ausgestaltung und Tragweite in Deutschland nur selten gab.

Von der Leyen hatte nach der Festnahme von Franco A. in der vergangenen Woche in einem offenen Brief an die Angehörigen der Bundeswehr erklärt, die jüngsten Skandale in der Truppe seien keine Einzelfälle mehr. Sie ging damit etwa auf die seit langem intern bekannte rechtsextreme Haltung des inhaftierten Oberleutnants Franco A. und auf Mobbing-Fälle in einer Pfullendorfer Kaserne ein.

Hakenkreuze in der Kaserne

In der Kaserne muss rechtsextremes Gedankengut zumindest in Teilen akzeptiert gewesen sein. Nach Informationen des Verteidigungsministeriums fanden die Inspekteure des Heeres und der Streitkräftebasis bei einem Besuch an dem Standort in Illkirch Hakenkreuz-Kritzeleien auf Wänden und auf einem Sturmgewehr. An den Wänden hingen Landser-Bilder und andere "Wehrmachts-Souvenirs".

Franco A. war bereits 2014 während seines Studiums an der französischen Militäruniversität Saint-Cyr mit rechtem Gedankengut aufgefallen, meldete "Der Spiegel". Ein Kamerad erinnerte sich, dass die französischen Professoren im Offizierslehrgang von Franco A. dessen Master-Arbeit 2014 als extremistisch eingestuft hatten.

Schwere Straftat vermutet

A. soll als Flüchtling getarnt eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet haben. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Der Offenbacher war vor fast drei Monaten aufgefallen, weil er auf dem Flughafen Wien eine Pistole in einer Toilette versteckt hatte. Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt geht davon aus, dass mit der Waffe eine schwere staatsgefährdende Straftat geplant war. Zu möglichen Anschlagszielen äußerten sich die Ermittler bisher nicht.