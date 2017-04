Wegen Terrorverdachts wurde ein Oberleutnant der Bundeswehr verhaftet, der sich als "Flüchtling aus Syrien“ registrieren ließ. Er deponierte am Wiener Flughafen eine Pistole und geriet beim Abgleich seiner Fingerabdrücke ins Visier der Fahnder.

"Es ist merkwürdig, dass ein Doppelleben bei der Bundeswehr nicht auffällt", so Omid Nouripour, B'90/Grüne, Verteidigungsausschuss. "Es ist umso merkwürdiger, dass jemand, der gar kein Arabisch kann, sagen kann, ich bin Syrer. Und dann nicken alle."

Ein Soldat steht unter Terrorverdacht - die Bundesregierung verspricht jetzt Aufklärung. Man werde "jeden Stein umdrehen", sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Die Polizei hatte in Hammelburg einen Oberleutnant wegen Terrorverdachts festgenommen. Der Deutsche hatte sich als syrischer Flüchtling ausgegeben.

Gemeinsam mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge werde man "jeden Stein umdrehen", um herauszufinden, wie es zum positiven Asylbescheid habe kommen können, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Freitag in Berlin. Strukturelle Mängel in den Asylverfahren sieht das Ministerium aber nicht.

Keine strukturellen Mängel bei Asylverfahren

Der Sprecher bestätigte, dass dem Soldaten, der am Mittwoch wegen Terrorverdachts festgenommen wurde, nach einer Anhörung im Asylverfahren subsidiärer Schutz zugesprochen worden war. "Diese Entscheidung war falsch", sagte der Sprecher. Es scheine, dass "etablierte und zwingende Sicherheitsvorkehrungen" nicht befolgt wurden, betonte er. Damit wies er den Vorwurf struktureller Mängel in den Asylverfahren zurück. Die bisherigen Erkenntnisse stützten diese These nicht.

Der Sprecher erklärte, die Bundesregierung habe sich insbesondere seit der Fluchtbewegung im Spätsommer 2015 bemüht, zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen in die Asylverfahren einzufügen. So werden nach seinen Angaben die Daten von Asylbewerbern bei der Registrierung in jedem Fall mit den Datenbanken der Sicherheitsbehörden abgeglichen. Dies sei auch bei dem Soldaten der Fall gewesen, der im November 2016 im Bundesamt angehört wurde. Der Abgleich habe seinerzeit keine Treffer ergeben.

Die Polizei hatte den aus Offenbach stammenden Soldaten während eines Lehrgangs im bayerischen Hammelburg wegen Terrorverdachts festgenommen. Die Behörden gehen von einem fremdenfeindlichen Motiv aus. Der 28-Jährige hatte offenbar seit 2015 ein Doppelleben geführt und sich als syrischer Flüchtling ausgegeben.

Scharfe Kritik der Opposition

Der Grünen-Politiker Omid Nouripour sieht Fehler der Behörden auf vielen Ebenen. Es sei merkwürdig, dass ein solches Doppelleben bei der Bundeswehr nicht auffalle, sagte der Verteidigungsexperte am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin".

Und es sei umso bedenklicher, dass sich jemand ohne Arabischkenntnisse hinstellen und sagen könne "ich bin Syrer" und alle würden nicken. Es scheine so, als hätten viele versagt. "Die Bundeswehr hat an vielen Stellen viel zu spät grundsätzlich überprüft", sagte Nouripour. Dort müsse man nun darüber nachdenken, welche Konsequenzen man aus diesem Fall ziehe.

Die Linkspartei wirft den Behörden im Fall des als Flüchtling getarnten Bundeswehrsoldaten schwere Versäumnisse vor. Das Migrationsbundesamt (BAMF) habe "sträflich versagt", sagte der Linken-Abgeordnete André Hahn nach einer Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestags am Freitag in Berlin. Es sei unbegreiflich, wie der deutsche Soldat als Flüchtling anerkannt werden konnte. Hahn warf dem Militärischen Abschirmdienst (MAD) zudem vor, viel zu spät gehandelt zu haben. Ohne den Fund seiner Pistole auf dem Wiener Flughafen wäre der 28-jährige Soldat nie aufgefallen.