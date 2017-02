Heute wurde am Oberlandesgericht in Frankfurt der Prozess gegen einen Mann eröffnet, der sich in Somalia der Terrrormiliz Al-Shabaab angeschlossen haben soll. Er soll staatsgefährdende Gewalttaten geplant haben.

Das von Chaos und Kämpfen zerrissene Somalia versucht einen Neuanfang. Das Parlament wählt Ex-Regierungschef Mohamed Abdullahi Farmajo an die Spitze des Landes. Der Präsident verspricht eine neue Ära der Demokratie - und einen entschlossenen Kampf gegen Korruption.

Somalias früherer Regierungschef Mohamed Abdullahi Farmajo hat die Präsidentenwahl gewonnen. Für ihn stimmten am Mittwoch in der zweiten Wahlrunde in Mogadischu 187 Abgeordnete. Amtsinhaber Hassan Sheikh Mohamud erhielt nur 97 Stimmen und gestand seine Niederlage ein. Auf den dritten Platz kam Ex-Präsident Sharif Sheikh Ahmed, für den sich 46 Abgeordnete entschieden.

Tausende auf den Straßen

Nach Farmajos Sieg strömten Tausende auf die Straßen und riefen seinen Namen. Farmajo wurde kurz nach der Abstimmung vereidigt und versprach, die Korruption zu bekämpfen. "Dieser Sieg gehört dem somalischen Volk und ist der Beginn einer Ära der Einheit, der Demokratie", sagte er. Der Präsident amtiert in Somalia fünf Jahre. Er wird nicht direkt vom Volk, sondern von den 275 Abgeordneten des Unterhauses und 54 Senatoren gewählt. Diese stimmten auf einem streng bewachten früheren Luftwaffenstützpunkt ab und hatten zunächst die Auswahl zwischen 21 Kandidaten.

Viele von ihnen haben zwei Staatsbürgerschaften, unter ihnen Farmajo, der auch US-Bürger ist. Der unterlegene Mohamud sagte: "Wir haben Geschichte geschrieben, wir haben diesen Weg zur Demokratie beschritten und jetzt möchte ich Mohamed Abdullahi Farmajo gratulieren."

Amtsinhaber galt als Favorit

Der Amtsinhaber galt als Favorit und hatte im ersten Wahlgang auch mit 88 Stimmen vorn gelegen. In der zweiten Runde konnte er jedoch nur wenig zulegen, während Farmajo seien zunächst 72 Stimmen mehr als 100 weitere hinzufügte. Die mit der Al-Kaida verbundene islamistische Extremistengruppe Al-Shabaab hatte damit gedroht, die Abstimmung mit Gewalt zu stören.

Aus Angst vor Anschlägen wurden in der Hauptstadt Mogadischu Hauptstraßen geräumt und der internationale Flughafen geschlossen. Am Vorabend der Wahl schlugen in der Nähe des Wahlortes zwei Mörsergeschosse ein, die vermutlich von Extremisten abgefeuert worden waren. Die Wahl wurde in Fernsehen und Internet übertragen. In Mogadischu versammelten sich zahlreiche Bürger vor den Bildschirmen. Der Arbeiter Alinur Muhummed äußerte die Vermutung, dass die Abgeordneten ohnehin korrupt seien. "Ich glaube nicht, das sie einen Präsidenten wählen (...), sondern eher das Bestechungsgeld, das er ihnen gezahlt hat", sagte der 36-Jährige.

Warnung vor "unerhörten Missbrauchsfällen"

Bereits vor einigen Wochen hatten die USA, die EU und die Vereinten Nationen vor "unerhörten Missbrauchsfällen im Wahlprozess" gewarnt. Es gebe Gewalt und Einschüchterung. Männer nähmen die für Frauen vorbehaltenen Sitze ein. Zudem kursierten Berichte, dass einzelne Stimmen für bis zu 30.000 Dollar (28.000 Euro) verkauft worden seien.

Das Zwölf-Millionen-Einwohner-Land am Horn von Afrika wird seit dem Sturz des langjährigen Diktators Mohammed Siad Barre im Jahr 1991 von Chaos und Bürgerkrieg heimgesucht. Die Al-Shabaab-Miliz will eine archaische Auslegung des Islams durchsetzen. Sie wurde 2011 mit Hilfe von Truppen der Afrikanischen Union gestürzt, verübt jedoch immer wieder blutige Anschläge. Dies hat dazu beigetragen, dass die Präsidentenwahl seit vergangenem Jahr mehrere Male verschoben wurde. Somalia zählt zu den sieben islamischen Ländern, die von Donald Trumps Einreiseverbot in die USA betroffen sind.