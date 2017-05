von Jörg Brase

Terror und Hunger: 25 Jahre ohne zentrale Staatsmacht haben Somalia ins Chaos gestürzt. Auch wenn sich die Sicherheitslage zuletzt etwas stabilisiert hat, braucht das Land dringend Hilfe. Deshalb findet heute in London die bereits vierte Geberkonferenz in fünf Jahren statt.

Als die Limousine des Leiters des somalischen Rechnungshofes an einem Kontrollpunkt nahe dem Präsidentenpalast gestoppt wird, bemerken dessen Leibwächter hinter sich einen anderen Wagen, der sich ebenfalls der Schranke nähert. Sofort eröffnen sie das Feuer und durchsieben das Fahrzeug, noch bevor klar ist, wer hinterm Steuer sitzt.

In dem Kugelhagel stirbt Somalias jüngster Minister, Abbas Abdulahi Siraji. Ein anderes Regierungsmitglied, das neben ihm im Wagen sitzt, überlebt. Sirajis Wagen, so wird später erklärt, sei von den Leibwächtern irrtümlich für das Fahrzeug von Selbstmord-Attentätern der islamistischen Al-Shabaab-Miliz gehalten worden. Die Nerven liegen blank. Wem sein Leben lieb ist, für den gilt in der Hauptstadt Mogadischu und in weiten Teilen im Süden Somalias bis heute: erst schießen, dann fragen.

Jörg Brase, ZDF-Afrika-Korrespondent

Quelle: zdf

Fünf Clans teilen sich die Macht

Dieser Vorfall vom 3. Mai zeigt das ganze Dilemma des Landes am Horn von Afrika. Niemand kann sich sicher fühlen, der Verantwortung übernimmt und mithelfen will beim Aufbau einer funktionierenden Nationalregierung. Entweder wird er zum Ziel der Islamisten oder der konkurrierenden Clans - oder auch Opfer eines Irrtums. Die über 25-jährige Abwesenheit einer zentralen Staatsmacht hat dazu geführt, dass Somalia in viele Einflussbereiche aufgeteilt ist. Wer den Mächtigen dort in die Quere kommt, lebt gefährlich.

Als Diktator Siad Barre 1991 aus dem Amt gejagt wurde, zerfiel Somalia in seine Einzelteile, übernahmen die Anführer der fünf großen Haupt-Clans die Macht und verteidigten sie gegen jeden Einfluss von außen. Innerhalb ihrer Einflusssphären etablierten sich durchaus funktionierende regionale Strukturen, die - teilweise mit legalen, teilweise mit illegalen Mitteln - wirtschafteten, Handel trieben, eine Infrastruktur wie Straßen und Schulen errichteten und eigene Sicherheitsapparate aufbauten.

Terror durch die Al-Shabaab-Miliz

Um das Jahr 2004 herum entstand die islamistische Al-Shabaab-Miliz, die sich, vom Al-Kaida-Netzwerk finanziell und logistisch unterstützt, in der Zentralregion und im Süden schnell zu einer regionalen Macht entwickelte. Al-Shabaab lehnt jeglichen westlichen Einfluss ab und bekämpft sowohl die im Rahmen der AMISOM- und UNSOM-Missionen im Land stationierten ausländischen Truppen als auch alle Vertreter der von ihr als unrechtmäßig betrachteten Zentralregierung.

Seit die Islamisten in den vergangenen Jahren aus Mogadischu und weiten Teilen des Landes militärisch immer weiter zurückgedrängt wurden, verlegen sie sich zunehmend auf eine Guerilla-Taktik mit vermehrten Angriffen auf militärische und zivile Ziele. So starben erst am Montag acht Menschen bei einem Sprengstoffanschlag vor einem bei Militärs und Regierungsbeamten beliebten Café in der Innenstadt von Mogadischu. Immer wieder droht Al-Shabaab, die erst Anfang März vereidigten Minister des Kabinetts von Somalias neuem Präsidenten Mohammed Abdullahi Farmajo gezielt anzugreifen.

Kampf gegen Al-Shabaab wichtiger als Bildung und Jobs

So geht es bei der mittlerweile vierten Geberkonferenz für Somalia in den vergangenen fünf Jahren vor allem darum, den Kampf gegen Al-Shabaab zu unterstützen. Fast alle Somalier nennen als oberstes Ziel Sicherheit, dann erst geht es um Bildung und Jobs. Doch der Kampf gegen Al-Shabaab und für mehr Sicherheit hat seine Tücken. Zwar unterstützen die meisten der regionalen Clan-Vertreter die neue Zentralregierung. Allein das ist bereits ein beachtlicher Erfolg, ein diplomatisches Meisterstück der unter dem Dach der Vereinten Nationen geführten, jahrelangen Verhandlungen. Allzu starke Einmischung von außen, vor allem durch Militärs, lehnen die meisten jedoch ab. Der durch die jüngsten Wahlen erzielte nationale Konsens ist äußerst zerbrechlich.

So erklärt sich Abdulrahim Amey, Vizepräsident der halbautonomen Provinz Puntland, solidarisch mit dem neuen Präsidenten. Farmajo genieße großes Vertrauen, meint Amey. Vor allem hofft er, dass es die Zentralregierung schafft, ausländische Hilfsgelder aufzutreiben und in die noch immer unter der schweren Dürre leidenden Regionen zu verteilen. "Wir brauchen mehr Hilfe", sagt Amey, "nur 41 Prozent der bisherigen Hilfszusagen wurden erfüllt. Unsere Tiere sind schon zum großen Teil verdurstet, und nun sterben auch die Menschen." Trotz des jetzt einsetzenden Regens werden noch für Monate große Summen benötigt, um rund die Hälfte der zwölf Millionen Einwohner Somalias bis zur nächsten Ernte zu retten.

Helfer und Geldgeber fühlen sich nicht sicher

Viele Geldgeber sind wegen der instabilen Verhältnisse jedoch immer noch zögerlich. Ausländische Helfer trauen sich nur in geringer Zahl ins Land - aus Angst vor Anschlägen und Entführungen, und das, obwohl sich die Situation in einigen Regionen spürbar verbessert hat. "Das Thema Sicherheit ist für uns in Puntland kein Problem", sagt Abdulrahim Amey. "Unsere Sicherheitskräfte sind stark. Wir stellen ein großes Kontingent für die nationale Armee." Die Truppen der Afrikanischen Union im Land lehnt Amey dagegen ab. "AMISOM kämpft nicht gegen Al-Shabaab, sondern gegen die Zivilbevölkerung." Somalia könne sein Sicherheitsproblem selbst lösen, meint Amey. Eine Meinung, die die ausländischen Geldgeber auf der Konferenz in London nicht unbedingt teilen werden.