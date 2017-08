Mischa Zverev steht erstmals in der dritten Runde der US Open. Der 30-Jährige rang in New York den Franzosen Benoit Paire aus Frankreich 6:3, 6:2, 3:6, 6:7 (3:7), 7:5 nieder. Beim Stande von 5:4 im vierten Satz hatte der Weltranglisten-27. noch zwei Matchbälle ausgelassen. Nach zwei Fünf-Satz-Erfolgen in Serie bekommt es der ältere Zverev-Bruder am Freitag mit John Isner aus den USA zu tun. Florian Mayer verpasste unterdessen eine Überraschung. Der Routinier unterlag in der zweiten Runde dem Wimbledon-Finalisten Marin Cilic klar in drei Sätzen mit 3:6, 3:6, 3:6.