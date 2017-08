Auf den Ramblas in Barcelona ist ein Mann mit einem Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast. Die Horrofahrt hat bisher 3 Menschenleben gekostet. Die Polizei hat offensichtlich ein Restaurant umstellt. Details von ZDF-Spanien Korrespondent Theo Koll.

Am frühen Abend ist ein Lieferwagen in eine Menschenmenge auf den berühmten Ramblas in Barcelona gerast. Bisher wissen wir von zwei Toten. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Unter den zwölf Toten in Barcelona sind auch drei Deutsche. Das erfuhr das ZDF aus Sicherheitskreisen. Über 80 Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Ein Lieferwagen war auf den berühmten Ramblas in eine Menschenmenge gerast. Der IS reklamierte die Tat für sich.

Die Zahl der Toten werde wahrscheinlich weiter steigen, sagte der katalanische Innenminister Joaquim Forn am Donnerstagabend auf einer Pressekonferenz.

Polizei geht von Terror aus

Links Liveblog zum Anschlag

Zu den Hintergründen war zunächst nichts bekannt. Die Polizei behandelte den Vorfall als Terroranschlag. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich über ihr Sprachrohr "Amak" zu der Tat. Allerdings warnte ZDF-Terrorismusexperte Elmar Theveßen davor, dieses Bekenntnis als Fakt zu nehmen. Es habe solche Bekenntnisse fast wörtlich schon früher gegeben und sie hätten sich dann als falsch erwiesen. "Dem IS kommt das - so zynisch es klingt - entgegen."

Barcelona

Ministerpräsident Mariano Rajoy, der seinen Urlaub unterbrach, erklärte, die Regierung stehe mit allen Behörden inin Kontakt. Zwei Verdächtige wurden laut Polizei bereits festgenommen. Bei ihnen konnte laut ZDF-Informationen kein Bezug nach Deutschland festgestellt werden.

Die Polizei gab aber vorerst keine Entwarnung. Im Gegenteil, sie ordnete eine Räumung aller Lokale und Läden rund um die Ramblas, der berühmten Einkaufsstraße Barcelonas, an. Berichte, wonach ein Verdächtiger von der Polizei erschossen worden sei, konnten bislang nicht bestätigt werden.

Fahrer noch auf auf der Flucht?

Ob es sich bei den Festgenommenen um den Fahrer oder um Mittäter handelte, war bislang nicht klar. ZDF-Korrespondent Theo Koll berichtete, dass der weiße Transporter am Nachmittag auf den Mittestreifen der Ramblas gefahren sei, dort wo die Menge sich bewege. Die spanische Zeitung "El Pais" meldete dann, der Fahrer des Wagens sei zu Fuß geflohen. Auf Twitter teilte die Polizei mit, dass ein Großaufgebot nach dem Täter suche. Der Mann soll etwa 1,70 Meter groß sein und ein weißes Hemd mit blauen Streifen tragen, berichtete die Zeitung "El Periódico de Catalunya". Offenbar wurde inzwischen auch ein zweiter Kleintransporter entdeckt, vermutlich das Fluchtfahrzeug.

Das Auswärtige Amt warnt Reisenden wird geraten, den Bereich weiträumig zu meiden, den Anweisungen der Sicherheitskräfte Folge zu leisten und sich über die lokalen Medien zu informieren.

Die Polizei sperrte die Straße. Geschäfte wurden geschlossen. Fünf Krankenwagen und rund 20 Polizeifahrzeuge waren vor Ort, wie ein AFP-Journalist berichtete. Der Fernsehsender RTVE zeigte ein Foto, auf dem drei am Boden liegende Menschen zu erkennen waren. Offenbar leisteten Polizisten und andere Personen Erste Hilfe. Ein deutscher Augenzeuge berichtete, an mehreren Stellen seien Menschen in Panik umhergelaufen. Er selbst sei auf dem Weg in Richtung der Flaniermeile Las Ramblas gewesen, sagte Albert Zeitler, der seit einiger Zeit in Barcelona lebt. Ihm seien Leute entgegengerannt gekommen. "Bei den Leuten im Gesicht war Chaos", sagte Zeitler. Er habe gesehen, dass Einkaufswagen verstreut herumlagen.

Carol Augustín, die direkt an den Ramblas arbeitet, sagte, sie habe gesehen, wie der Transporter an ihrem Gebäude vorbeigerast sei. "Die Leute haben angefangen zu schreien und sind zu uns ins Büro gekommen", sagte sie. "Da waren auch Familien mit Kindern. Die Polizei hat uns gesagt, wir sollen die Türe schließen und drinnen warten."

Vorfall auf Touristen-Meile

Barcelona

Die Rettungskräfte warnten davor, sich dem Gebiet rund um die Placa de Catalunya zu nähern. Auch U-Bahnstationen und Bahnhöfe sollten offenbar gesperrt werden.wird jährlich von mindestens elf Millionen Touristen besucht.

ZDF-Korrespondent Theo Koll verwies auf die "ausgeprägte Erfahrung" die Spanien mit Terroranschlägen habe. Die Bedrohung durch die ETA und islamistische Anschläge wie der von 2004 auf Vorortszüge in Madrid mit 190 Toten, habe das Land geprägt. "Die Terrorwarnstufe ist permanent hoch", sagt Koll.

In den vergangenen Jahren hat es in ganz Europa immer wieder Terrorattacken mit LKW oder Autos gegeben. Der folgenschwerste ereignete sich im Juli 2016 in Nizza, als ein Mann am französischen Nationalfeiertag mit einem Sattelschlepper durch eine feiernde Menge pflügte und 86 Menschen tötete. Im Dezember 2016 kamen bei einem ähnlichen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin zwölf Menschen ums Leben.