Die Winnipeg Jets haben sich die Rechte an dem deutschen Eishockey-Talent Leon Gawanke gesichert. Beim diesjährigen NHL-Draft wählte die Mannschaft aus Kanada den früheren Nachwuchsspieler der Eisbären Berlin in der fünften Runde an 136.Stelle aus. Gawanke wechselte vorigen Sommer in die kanadische Nachwuchsliga zu den Cape Breton Screaming Eagles. Dort erzielte der 18-jährige Verteidiger in 54 Spielen 32 Scorerpunkte - acht Tore und 24 Vorlagen. Bei der alljährliche Talentziehung der NHL geht es für die 31 Teams darum, sich die Rechte an den besten Nachwuchsspielern zu sichern.