Mit sozialer Gerechtigkeit will die SPD im Bundestagswahlkampf 2017 Wähler zurückgewinnen. Doch von Aufbruchsstimmung ist auf der „Wertekonferenz“ der Partei wenig zu spüren.

Es wird ein politisch spannendes Jahr. Wahlen in drei Bundesländern, im Herbst die Bundestagswahl. Ein Wahlkampf, geprägt von Sorgen und Verunsicherung. Darüber hinaus wählen auch einige europäische Nachbarn. 2017 könnte ein Schicksalsjahr für Europa werden.

SPD-Chef Sigmar Gabriel versucht, seiner im Umfragetief festsitzenden Partei Mut für die Bundestagswahl zu machen. "Es bringt nichts, auf andere zu schielen. Wir müssen einen Wahlkampf mit 150 Prozent Sozialdemokratie machen", betonte er bei einer Fraktionsklausur.

Bei der Wahl im Herbst gehe es um mehr als um Prozentpunkte: "Es geht um die Architektur unseres Parteiensystems, um die Architektur des politischen Europas", sagte Gabriel mit Blick auf den Aufstieg von Populisten.

Gegen Besserwisserei

Die SPD solle einen "Substanzwahlkampf" führen und sich hüten, als Besserwisserin aufzutreten. "Wir dürfen unser Land nicht schlechtreden. Wir sollten keinen Wahlkampf führen, in dem wir alles auf den Kopf stellen." In Anlehnung an frühere Wahlkampfbotschaften von SPD-Altkanzler Gerhard Schröder ergänzte Gabriel: "Wir machen nicht alles anders, aber vieles gerechter und sicherer."

Zur Kanzlerkandidatenfrage erklärte der SPD-Chef, am 29. Januar müsse die Partei nicht nur eine Person, sondern auch eine inhaltliche Ausrichtung liefern.

Verärgert reagierte die SPD auf Kritik von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) an Gabriel. Schäuble wirft dem Vizekanzler vor, er bewege sich in AfD-Nähe mit seiner wiederholten Warnung, die Bürger könnten den Eindruck bekommen, für Flüchtlinge sei Geld da, für soziale Belange aber nicht. "Ich antworte darauf so liebevoll wie immer, dass diese Argumentation eine bedrohliche Nähe hat zu den Argumenten einer politischen Gruppe, die wir sonst gemeinsam bekämpfen", sagte Schäuble der "Süddeutschen Zeitung".

Familienarbeitszeit soll Eltern entlasten

SPD

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann nannte Schäubles Argumentation abwegig. Er bekräftigte nach der Klausur: "Wir gehen mit großer Zuversicht in dieses Wahljahr, und wir lassen uns von Meinungsumfragen auch nicht beirren." Er sei "zutiefst davon überzeugt", dass die inhaltlichen Vorschläge derso "attraktiv" seien, dass die Partei in den Umfragen "einen großen Schritt nach vorne" machen werde.

Konkret beschloss die Partei, mehr für Familien tun zu wollen. Eine Familienarbeitszeit soll Eltern von Kleinkindern ermöglichen, bis zu 20 Prozent der Arbeitszeit der Familie zu widmen und dafür einen gewissen finanziellen Ausgleich zu erhalten. Nach den Vorstellungen der SPD sollen Eltern, die die Familienarbeitszeit in Anspruch nehmen, bis zu 24 Monate ein Familiengeld von 300 Euro erhalten, wenn beide Elternteile nur im Umfang von 80 bis 90 Prozent ihrer regulären Vollzeit arbeiten. Die Familienzeit kann demnach flexibel bis zum achten Lebensjahr des Kindes genommen werden.

Ziel sei, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter zu verbessern, erklärte die Parlamentarische Geschäftsführerin Christine Lambrecht. Zudem wolle sich die SPD für ein nach Einkommen gestaffeltes Kindergeld einsetzen.

Die Fraktion fordert bessere Betreuungsangebote und die schrittweise Abschaffung der Kita-Gebühren sowie einen Familientarif im Steuerrecht. Zudem tritt sie für die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz ein. Kinder seien eigenständige rechtsfähige Personen. "Umso wichtiger sind spezielle, eigene und klar formulierte Rechte, die Kindern besonderen Schutz, bestmögliche Förderung und altersangemessene Beteiligung sichern", so der Beschluss.