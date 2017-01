von Dominik Rzepka

Bremst die SPD Gesetzesverschärfungen in der inneren Sicherheit aus? Das wirft jedenfalls Innenminister Thomas de Maizière den Sozialdemokraten vor. Deren Chef weist die Kritik im ZDF zurück. "Das ist kein besonders fairer Umgang", sagt Sigmar Gabriel in der Sendung Berlin direkt.

In der Debatte um die innere Sicherheit hält Gabriel seinerseits de Maizière Versäumnisse vor. So habe de Maizière über Jahre das Bundesamt für Migration nicht in die Lage versetzt, alle Flüchtlinge zu registrieren. Auch habe die Union auf Länderebene 14.000 Polizeibeamte nicht eingestellt. Drittens habe es de Maizière versäumt, die Herkunftsstaaten von Asylbewerbern dazu zu bringen, ihre Staatsbürger zurückzunehmen. "Das ist kein fairer Umgang, dann mit dem Finger auf andere zu zeigen", so Gabriel.

Am Ende des Tages käme es darauf an, sich auf sinnvolle Maßnahmen zu einigen. "Parteipolitischer Streit ist ziemlich unsinnig in Fragen der inneren Sicherheit und ideologische Auseinadersetzung brauchen wir überhaupt nicht", sagte Gabriel weiter. Er erinnerte daran, dass es die SPD gewesen sei, die sich für mehr Polizeibeamte ausgesprochen habe. Auch habe das Bundeskabinett bereits vor Weihnachten eine Vereinfachung der Videoüberwachung beschlossen. Auch Gefährder könnten bereits bis zu 18 Monate in Abschiebehaft genommen werden.

De Maizière kritisiert SPD: "Wir könnten viel weiter sein"

Zuvor hatte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) den Sozialdemokraten vorgeworfen, bei dem Thema innere Sicherheit zu bremsen. "Gerade bei der konkreten Verbesserung der Abschiebemöglichkeiten könnten wir viel weiter sein", sagte de Maizière der "Bild am Sonntag". Einen Gesetzentwurf dazu habe er schon vor Monaten vorgelegt. Er rechne in der Frage nun aber mit einer Einigung mit den Sozialdemokraten. "Das müssten wir schnell zustande bringen", sagte er der ARD. Anfang der Woche ist ein Gespräch dazu mit Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) geplant.

Dieser kündigte am Sonntag an, "sehr konkrete Vorschläge für eine erweiterte Gefährderhaftung" zu machen, so Maas. Er stellte fest, dass die bisher auf dem Tisch liegenden Entwürfe auch im Fall Amri nicht geholfen hätten. Ansonsten aber bezeichnete Maas die Vorschläge de Maizières zur inneren Sicherheit als nichtig. "Da sich Herr de Maizière nicht einmal mit der CSU geeinigt hat, werden seine Vorschläge zu einer Strukturveränderung der Sicherheitsbehörden keine Rolle spielen", teilte Maas in einer am Sonntag verbreiteten Erklärung mit.