Paris St.Germain ist in das Finale des Ligapokals eingezogen. Der Titelverteidiger gewann beim Ligarivalen Girondins Bordeaux mit 4:1 (1:1). Angel di Maria (19., 81.) und Edinson Cavani (60., 74.) trafen für die Gäste, Diego Rolan (32.) glich für Bordeaux zwischenzeitlich aus. Neuzugang Julian Draxler, der am Samstag im Ligaspiel beim FC Nantes (2:0) wegen Wadenproblemen früh ausgewechselt worden war, stand nicht im Kader. Der Gegner im Finale am 1.April in Lyon wird heute zwischen AS Monaco und AS Nancy-Lorraine ermittelt.