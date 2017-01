SPD peilt "30 Prozent plus X" an

"Ich kann mir nicht vorstellen, mit jemanden am Kabinettstisch zu sitzen, die sich lieber mit Putin unterhakt in der Außenpolitik, die die NATO abschaffen will und die mit der gleichen Rhetorik wie die AfD rumläuft", sagte Göring-Eckardt mit Blick auf die Spitzenkandidatin der Linken.

Lange dümpelte die SPD in Umfragen bei rund 20 Prozent. Nun sieht sie sich durch die Nominierung von Martin Schulz als Kanzlerkandidat im Aufwind. Fraktionschef Oppermann hält bei der Bundestagswahl "30 Prozent plus X" für möglich. Und dann Rot-Rot-Grün? Die Grünen machen klar: nicht mit Wagenknecht.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann peilt für die Sozialdemokraten ein Wahlergebnis von "30 Prozent plus X" an. "Lassen Sie uns das doch mal versuchen", sagte Oppermann, der die SPD mit ihrem designierten Kanzlerkandidaten Martin Schulz im Aufwind sieht. "Die Begeisterung ist groß, und in den letzten drei Tagen sind 500 Leute neu in die SPD eingetreten." Im ZDF-Politbarometer verbesserte sich die SPD auf aktuell 24 Prozent. Vor zwei Wochen hatte sie noch bei 21 Prozent gelegen.

Grüne lehnen Koalition mit Wagenknecht ab

Einen Lagerwahlkampf für Rot-Rot-Grün lehnt Oppermann weiterhin entschieden ab: "Es wird keine Koalitionsaussagen geben, es wird auch keine Wunschkoalition geben", bekräftigte er. "Wir werden mit den Grünen reden, wir werden auch mit den Linken reden", kündigte Oppermann an. "Wenn die Wähler eine rot-rot-grüne Mehrheit herbeischaffen, dann muss selbstverständlich sondiert werden, ob es Gemeinsamkeiten gibt." Er rate aber dazu, "die Koalitionsverhandlungen erst nach der Wahl zu führen und nicht schon vorher".

Die Grünen lehnen unterdessen eine rot-rot-grüne Koalition unter Beteiligung von Sahra Wagenknecht ab. "Ich kann mir nicht vorstellen, mit jemanden am Kabinettstisch zu sitzen, die sich lieber mit Putin unterhakt in der Außenpolitik, die die NATO abschaffen will und die mit der gleichen Rhetorik wie die AfD rumläuft", sagte Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt. Die Linken müssten "mal sagen, welche Partei sie eigentlich sind", forderte die Grünen-Politikerin mit Verweis auf die unterschiedlichen Positionen von Realpolitikern und Dogmatikern.

Union setzt auf Schwarz-Gelb

Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung der Union (MIT), Carsten Linnemann, warb dagegen für eine Neuauflage von Schwarz-Gelb. "Der natürliche Partner der Union bleibt die FDP". Er sei sicher, dass die FDP aus der Vergangenheit gelernt habe, "und wir auch".