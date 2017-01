Im Vorstand der SPD gibt es nach den Worten des Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel keine Differenzen über die Kanzlerkandidatenkür. In der ZDF-Sendung „maybrit illner“ sagte Gabriel am Donnerstag: „Wir sind bei uns im Vorstand der SPD absolut einig, in welchen Schritten wir das machen.“

Sigmar Gabriel verzichtet auf die Kanzlerkandidatur der SPD und gibt auch den Parteivorsitz ab. Er werde den früheren Präsidenten des EU-Parlaments Martin Schulz als Kanzlerkandidat vorschlagen, sagte Gabriel in einer SPD-Fraktionssitzung.

"Wenn ich jetzt antrete, würde ich scheitern und mit mir die SPD", sagte Gabriel dem "Stern". Schulz habe "die eindeutig besseren Wahlchancen", sagte er der Zeitung. Nach ZDF-Informationen verzichtet Gabriel auch auf den Posten als Parteichef, den er seit November 2009 innehat.

Gabriel liebäugelt offenbar mit Auswärtigem Amt

ZDF-Sendehinweis Zu den neuesten Entwicklungen in der SPD sendet das ZDF um 19:20 ein ZDFspezial.

Gabriel selbst lehnte zunächst eine öffentliche Stellungnahme ab: "Ich werde jetzt hier nicht mit Ihnen reden", sagte er am Rande einer Fraktionssitzung vor Journalisten in Berlin. In der Fraktion sagte Gabriel laut Teilnehmern, Umfragen zufolge wollten die Menschen keine Fortsetzung der Großen Koalition, für die er jedoch in den Köpfen der Bevölkerung stehe. Nach einem Bericht der "Zeit" strebt Gabriel jetzt das Amt des Außenministers an.

Weitere Links zum Thema SPD-Spitzenrunde berät in ... K-Frage: Warten auf Gabriels Entscheidung ARTIKEL

Die SPD-Spitze wollte nach bisheriger Planung am kommenden Sonntag entscheiden, wer die Sozialdemokraten als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl am 24. September führen soll. Bislang waren neben Gabriel auch Schulz und der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz als Herausforderer von Kanzlerin Angela Merkel im Gespräch. Allerdings wurde Schulz auch als Nachfolger von Außenminister Frank-Walter Steinmeier gehandelt, der am 12. Februar zum Bundespräsidenten gewählt werden soll.

Merkel und Union führen in den Umfragen

Laut ZDF-Politbarometer vom 13. Januar sind 37 Prozent der Deutschen für Schulz, aber nur 26 Prozent für Gabriel als Bundeskanzler. In sämtlichen Umfragen liegen Kanzlerin Angela Merkel und die Union allerdings weit vor Schulz und der SPD.