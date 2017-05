Nach drei Wahlschlappen, hat die SPD nun Teile ihres Wahlprogramms vorgestellt. Die Renten- und Steuerpolitik kam dabei etwas kurz. SPD Kanzlerkandiat Martin Schulz sagte im ZDF heute journal, er werde keine "wuchtigen Steuerversprechungen" machen. Stattdessen will die SPD mit Investitionen punkten.

Nach drei verlorenen Landtagswahlen stand die SPD unter Druck. Mit dem von Generalsekretärin Katharina Barley vorgestellten Programmentwurf für den Bundestagswahlkampf wollten die Genossen mit Inhalten Punkten. Der Termin stand schon unter keinem guten Vorzeichen: Wegen Änderungswünschen des Parteivorstands in hoher dreistelliger Zahl musste er bereits verschoben werden.

Mit dem Ergebnis zeigte sich der Kanzlerkandiat der SPD, Martin Schulz, im ZDF heute journal trotzdem zufrieden. Die Änderungen seien teilweise semantischer Natur gewesen. "Am Ende ist am Inhalt dieses Programms in großer Geschlossenheit gearbeitet worden. Für diese drei Themen, für die wir stehen: für Gerechtigkeit, für eine solide Zukunft der Bundesrepublik Deutschland und für eine Stärkung der Europäischen Union," sagte Schulz.

Schulz: Steuer- und Rentenkonzept erst, wenn alles druchgerechnet ist

Zum Reizthema Renten- und Steuerpläne sagte Schulz, die Entwürde würden parteiintern noch durchgerechnet. Er lege erst ein Konzept vor, wenn er hundertprozentig sicher sei, dass alles durchgerechnet ist. Das Konzept werde bis zum Parteitag vorgelegt, das zur Rente allerdings schon früher. "Ich werde nicht irgendwelche wuchtigen Steuerversprechungen machen, " sagte der SPD-Kanzlerkandidat als Reaktion auf CSU-Chef Horst Seehofer, der am Wochenende angekündigt hatte, mit Steuererleichterungen in der Wahlkampf ziehen zu wollen. Die SPD setze auf Entlastung bei den Gebühren für Kita-Plätze.

Zudem sollen Investitionen in sozialen Wohnaungsbau die starken Mietsteigerungen in den Städten begrenzen. Auch bei der Besteuerung von Einkommen sieht Schulz Handlungsbedarf. "Wir wollen, dass der Spitzenstuersatz nicht mehr so früh erhoben wird wie heute." Die Grenze von 45.000 Euro müsse angehoben werden, um auch Einkommen in diesem Bereich zu entlasten. In Richtung von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) erklärte Schulz, der Kampf gegen Steuervermeidung und Steuerhinterziehung auf europäischer Ebene müsse forciert werden. "Da sind Milliarden an Mehreinnahmen zu generieren, " sagte Schulz.