Schulz will Flüchtlinge zum Wahlkampfthema machen

Video Martin Schulz vs. Angela Merkel

Ein rot-rot-grünes Bündnis nach der Bundestagswahl ist in unerreichbare Ferne gerückt. Zu tief sind die Gräben zwischen SPD und Linken - statt sachlicher Auseinandersetzung hagelt es Beschimpfungen. Schuld sind immer die Anderen. Was einmal eine Vision war, scheint derzeit nur noch eine Illusion zu sein.

Der Wahlkampf geht in die nächste Runde: Merkel liegt nicht nur in den Umfragen vorn, sondern feiert zudem am Montag ihren Geburtstag. Schulz muss aufholen und präsentierte seinen Zukunftsplan mit zehn Vorhaben, die er als Bundeskanzler umsetzen will.

Kanzlerin Angela Merkel bleibt in den Umfragen weiter deutlich vor ihrem Herausforderer Martin Schulz. Das zeigt das aktuelle ZDF-Politbarometer. Eine Mehrheit der Befragten hält die Bundestagswahl jedoch noch nicht für entschieden.

In einem Punkt sind sich CSU und SPD einig: Die Flüchtlingsfrage ist noch nicht gelöst. Kanzlerkandidat Schulz will sie daher jetzt zum Wahlkampfthema machen - alles andere sei "zynisch". Er könnte damit Erfolg haben, wie ein neuer Vorwurf Seehofers in Richtung Merkel zeigt.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will die Flüchtlingskrise zum Wahlkampfthema machen. Die Lage sei angesichts der hohen Zahl von Flüchtlingen, die über das Mittelmeer nach Europa kommen, "hoch brisant", sagte der SPD-Chef der "Bild am Sonntag". "Wer auf Zeit spielt und versucht, das Thema bis zur Bundestagswahl zu ignorieren, verhält sich zynisch."

Schulz warnt vor neuer Flüchtlingskrise

Schulz erinnerte an 2015, als mehr als eine Million Flüchtlinge "weitgehend unkontrolliert" nach Deutschland kamen. "Wenn wir jetzt nicht handeln, droht sich die Situation zu wiederholen", warnte er. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) warf er vor, damals "aus gut gemeinten Gründen, aber leider ohne Absprache mit unseren Partnern in Europa" die Grenze für Flüchtlinge geöffnet zu haben.

In der kommenden Woche will der SPD-Spitzenkandidat zu Gesprächen mit der italienischen Regierung über die Flüchtlingskrise nach Rom reisen. Schulz schlägt vor, dass andere EU-Staaten Italien gegen finanzielle Unterstützung Flüchtlinge abnehmen. Deutschland will er davon aber ausnehmen: "Jetzt sind die anderen EU-Mitgliedsstaaten dran."

Seehofer kritisiert Merkel erneut

Auch aus Sicht des CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer ist das Flüchtlingsproblem noch lange nicht gelöst. "Im Moment ist die Lage beruhigt. Aber wir wissen alle: Die Migrationswelle wird weitergehen", sagte er der "Welt am Sontag".

Der bayerische Ministerpräsident gab Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrer Grenzöffnung für Flüchtlinge 2015 die Verantwortung dafür, dass eine absolute Mehrheit der Union bei der Bundestagswahl derzeit nicht absehbar sei. Der 4. September 2015 sei "ein Schlüsseldatum, wenn es um die absolute Mehrheit für die Union geht", sagte er.