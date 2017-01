Mit sozialer Gerechtigkeit will die SPD im Bundestagswahlkampf 2017 Wähler zurückgewinnen. Doch von Aufbruchsstimmung ist auf der „Wertekonferenz“ der Partei wenig zu spüren.

Es wird ein politisch spannendes Jahr. Wahlen in drei Bundesländern, im Herbst die Bundestagswahl. Ein Wahlkampf, geprägt von Sorgen und Verunsicherung. Darüber hinaus wählen auch einige europäische Nachbarn. 2017 könnte ein Schicksalsjahr für Europa werden.

"Der Mann ist fit": Alles sieht danach aus, als gehe die SPD mit dem Kanzlerkandidaten Sigmar Gabriel in den Bundestagswahlkampf. Martin Schulz wird wohl Außenminister.

von Lars Bohnsack

In Düsseldorf kommt heute die SPD-Spitze zu einem "Geheimtreffen" zusammen. Offiziell geht es um die inhaltliche Ausrichtung der Partei im Wahljahr, tatsächlich dürfte es auch um die Kanzlerkandidatenfrage gehen. Dabei pfeifen es die Spatzen von den Dächern: Gabriel wird's wohl machen.

Die Sozialdemokraten haben sich einen Fahrplan auferlegt. Danach soll der Kanzlerkandidat der SPD auf einer Klausur Ende Januar bekannt gegeben werden.Erstes Zugriffsrecht hat der Parteivorsitzende. Dass sich Sigmar Gabriel nicht längst schon entschieden hat, glaubt so gut wie niemand mehr in der SPD. Erstaunlich allerdings ist, dass die, die es definitiv schon wissen, sich tatsächlich an ihr Schweigegelübde halten.

Der Mann ist fit

Die Indizienkette, dass Gabriel im September gegen Angela Merkel antreten wird, ist ziemlich lang. Das fängt schon letzten Sommer an, als Gabriels engster Vertrauter das Wirtschaftsministerium verlässt, um an zentraler Stelle in der Parteizentrale die Kommunikation zu leiten.

Das geht weiter über Homestorys mit Frau und Kind daheim in Goslar, die den anderen Sigmar Gabriel zeigen sollen. Dann sind da die Landesfürsten von Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Berlin, die sich offen für den Parteichef ausgesprochen haben. Ebenso wie der mächtige Seeheimer Kreis in der Bundestagsfraktion. Und da ist selbst eine öffentlich gemachte Operation. Das soll zeigen: der Mann ist fit - für einen harten Wahlkampf und für alles, was danach kommt.

Kampf gegen den Ruf des Unsteten

Längst nicht alle in der Partei sind mit Gabriel als Kanzlerkandidat zufrieden, ein nicht kleiner Teil hätte sich Martin Schulz gewünscht. Der ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments ist nicht nur in der SPD recht beliebt, sondern laut Umfragen auch bei Wählern. Schulz kann ähnlich wie Gabriel mitreißende Reden halten und auf die Leute zugehen. Und er hätte den Vorteil gehabt, dass sich die meisten Menschen in Deutschland über ihn erst ein Bild machen müssten. Gabriels Bild bei den Leuten ist bislang nicht überaus schmeichelhaft.

Zu Recht hatte Gabriel aber schon vor Wochen darauf hingewiesen, dass gute Popularitätswerte in Umfragen noch längst keine guten Wahlergebnisse nach sich ziehen. 2009 zog die SPD mit dem überaus beliebten Frank-Walter Steinmeier in den Wahlkampf - das Ergebnis war das schlechteste in der Nachkriegszeit. 2013 war Peer Steinbrück vor seiner Nominierung der absolute Umfrageliebling, der Absturz kam relativ prompt.

Sigmar Gabriel wird also ankämpfen müssen gegen den Ruf des Unsteten, bei den Wählern wie auch in der eigenen Partei. Dass er die SPD 2009 vor dem Untergang bewahrt und 2013 in die Große Koalition geführt hat, wird ihm im Wahlkampf 2017 keiner mehr gutschreiben. Und auch die Leistungen der SPD in der "GroKo", die ja durchaus vorzeigbar sind (Mindestlohn, Rente mit 63, Gleichstellung) zahlen sich bis jetzt nicht für die Genossen aus. Die SPD dümpelt bei 20 bis 22 Prozent.

Er wäre eine lahme Ente

Wenigstens innerhalb der Partei hat Gabriel in den letzten Monaten wieder gepunktet. Ohne große Friktionen hat er den Freihandel mit Kanada durchgesetzt, bei Kaiser's Tengelmann Tausende Arbeitsplätze gerettet - auch gegen juristische Widerstände. Und er hat erreicht, dass der nächste Bundespräsident höchstwahrscheinlich ein Sozialdemokrat ist.

Würde Gabriel bei der Kanzlerkandidatur nicht zugreifen, dann wäre damit auch seine Zeit als Parteichef beendet. Ein SPD-Vorsitzender, der sich in schwierigen Zeiten nicht selber in den Kampf wagt und noch einmal einem anderen den Vortritt lassen würde, könnte weder in der eigenen Partei noch beim Wähler mit Rückhalt oder Respekt rechnen. Er wäre eine "lame duck", eine lahme Ente. Gabriel müsste befürchten, dass ihn nach kurzer Zeit das gleiche Schicksal ereilt wie Kurt Beck vor acht Jahren. Er würde zum Rückzug gezwungen werden.

Merkel ist nicht mehr unangreifbar

Also wird Sigmar Gabriel die SPD in den Bundestagswahlkampf führen. Um zu überzeugen und mitzunehmen wird er einen Machtanspruch formulieren müssen.Dieser kann, wenn er bei den bisherigen Umfrageergebnissen auch nur den Schimmer von Realität haben soll, nur jenseits der Union liegen. Dass Merkel nicht mehr unangreifbar ist, beweist Horst Seehofer seit geraumer Zeit Woche für Woche. Und Gabriels rhetorische Fähigkeiten sind bei Freund wie Feind gefürchtet.

Es ist anzunehmen, dass die Runde, die da in Düsseldorf zum "Geheimtreffen" zusammenkommt, auch heute nichts zur Kanzlerkandidatur sagen wird. Das allerdings als Unentschlossenheit zu deuten, dürfte grundlegend falsch sein. Glaubt man der Einschätzung führender Sozialdemokraten, sind die Würfel längst gefallen.