Am Mittwoch tagt der Verteidigungsausschuss in Berlin. Auf der Tagesordnung stehen die Durchsuchungsergebnisse von Bundeswehrkasernen und das Besuchsverbot für Bundestagsabgeordnete auf dem NATO-Stützpunkt in Incirlik. Andreas Künast aus Berlin.

In der Großen Koalition droht neuer Streit. Konfliktpunkt ist das Besuchsverbot für Bundestagsabgeordnete auf dem NATO-Stützpunkt im türkischen Incirlik. Die SPD will einen Beschluss zum sofortigen Abzug der Truppen fassen, die Union hingegen will erstmal abwarten.

Die SPD-Bundestagsfraktion will in ihrer Sitzung einen Beschluss zum Abzug der deutschen Soldaten vom türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik fassen, wie aus Fraktionskreisen verlautete. Dagegen warnt die CDU vor übereilten Entscheidungen. Am Montag hatte der SPD-Fraktionsvorstand getagt. Dabei sei es einhellige Meinung gewesen, dass es Zeit für ein klares Signal an die Türkei von Präsident Recep Tayyip Erdogan sei, hieß es später von Teilnehmern.

Oppermann: Merkel bei Erdogan gescheitert

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte der "Passauer Neuen Presse": "Wir plädieren für einen Abzug aus Incirlik. Die Verteidigungsministerin muss jetzt schnell Klarheit über den zukünftigen Stationierungsort der Bundeswehr schaffen." Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sei mit ihrem Versuch gescheitert, beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan das Besuchsrecht für den Bundestag durchzusetzen, sagte der SPD-Fraktionschef weiter.

Zuvor hatte allerdings CDU-Generalsekretär Peter Tauber zu einem möglichen Abzugsbeschluss erklärt: "Uns ist wichtig, dass wir dabei auch den Auftrag erfüllen", den die Bundeswehr dort im Rahmen des Kampfes gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) habe. "Deswegen geht da Genauigkeit vor Schnelligkeit." Und: "Schnellschüsse, bei denen man nicht so genau weiß, was eigentlich die Prämisse ist - bei der SPD scheint ja da auch ein bisschen Wahlkampftaktik durch -, denen werden wir nicht folgen."

Grosse-Brömer: Außenminister nicht in den Rücken fallen

"Wir sehen da keinen Grund zur Eile", sagte auch der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Grosse-Brömer, zu den SPD-Forderungen nach einem Bundestagsvotum in dieser Woche. "Wir wollen auch dem deutschen Außenminister nicht in den Rücken fallen, der gesagt hat, er wolle einen letzten Verhandlungsversuch unternehmen." Man könne auch in der nächsten Sitzungswoche eine Entscheidung treffen, falls dies nötig sei.

Die Türkei hat Bundestagsabgeordneten den Besuch der rund 260 deutschen Soldaten in Incirlik verboten, weil Deutschland türkischen Soldaten Asyl gewährt hat. Die Regierung in Ankara wirft ihnen Beteiligung am Putschversuch in der Türkei im Juli 2016 vor. Die Entscheidung der Bundesregierung über einen möglichen Abzug wird in den nächsten zwei Wochen erwartet.