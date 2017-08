Favoritin Laura Lindemann hat sich den deutschen Meistertitel der Triathleten im Sprint gesichert. Die Potsdamerin gewann den als Titelkampf ausgeschriebenen Bundesliga-Triathlon in Grimma. Nach 750 Meter Schwimmen, 22 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen kam sie in 1:04:14,21 Stunden ins Ziel. Damit bezwang sie die für Lemgo startende Australierin Emma Jeffcoat und Emmi Charayron aus Frankreich, die für Buschhütten in der Bundesliga startet. Bei den Männern war Justus Nieschlag nicht zu schlagen. Er siegte in 57:38,65 Minuten vor seinem Buschhüttener Teamkollegen Jonathan Zipf.