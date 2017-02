In immer mehr Bundesländern wächst der Widerstand gegen die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan. Laut Berichten der Vereinten Nationen hat sich die Sicherheitslage in dem Krisenstaat verschlechtert.

Gleiche Gesetze - unterschiedliche Umsetzungen: Jedes Bundesland geht mit abgelehnten Asylbewerbern anders um. Der Ort der Zuweisung ist also entscheidend.

Abgelehnte Asylbewerber sollen in Zukunft mit einem 16-Punkte-Plan schneller abgeschoben werden können. Der Plan sieht ein Rückkehrzentrum in Berlin vor und mehr Geld für die, die freiwillig in ihre Heimat zurückgehen.

In der Abschiebedebatte stehen die Zeichen auf Konsens. Obwohl weiter Diskussionsbedarf besteht, stehen "Bund und Länder unter dem hohen Druck, Handlungsfähigkeit zu beweisen", sagt ZDF-Hauptstadtstudio-Leiterin Bettina Schausten.

Wie können abgelehnte Asylbewerber schneller abgeschoben werden? Um einen 16-Punkte-Plan ringen Bund und Länder gerade in Berlin. "Die Zeichen stehen auf jeden Fall auf Konsens", sagt die Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios, Bettina Schausten. "Schließlich gibt es Druck, sich handlungsfähig zu zeigen."

Die Runde sitzt seit dem späten Nachmittag zusammen. Doch einfach ist die Sache nicht: Die Länder seien naturgemäß "sehr empfindlich, wenn der Bund in ihre Kompetenzen eingreift", erklärt Schausten. Der Bund wiederum wirft den Ländern vor, einmal getroffene Vereinbarungen nicht konsequent genug umzusetzen.

Der Erwartungsdruck ist hoch - "weil und doch gerade weil Wahljahr ist". Und weil - natürlich - die Zahl der ausreisepflichtigen Menschen weiter steigt, sagt Schausten. Sowohl die Zahl derjenigen, die freiwillig gehen, steige, wie auch die derjenigen, die abgeschoben werden sollen.

Bund für Bundesausreisezentren

Für das Treffen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Regierungschefs der Länder gab es einen Beschlussvorschlag des Bundes, aus dem hervorgeht, was der Bund konkret übernehmen könnte. Laut dem Papier, das verschiedenen Medien vorliegt, schlägt der Bund Bundesausreisezentren vor und will prüfen, ob und inwieweit er "Vollzugszuständigkeiten" bei der Abschiebung übernehmen kann.

Bislang ist dies allein Ländersache. Zudem will er sich an der Einrichtung eines "gemeinsamen Zentrums zur Unterstützung der Rückkehr" in Berlin beteiligen, das unter Federführung des Bundesinnenministeriums Sammelabschiebungen koordinieren und notwendige Papiere beschaffen soll.

Kritik der Opposition

Einige der Maßnahmen riefen vor dem Treffen vor allem bei rot-grün und rot-rot-grün regierten Ländern Kritik hervor, ebenso bei der Opposition im Bund. Die Grünen-Vorsitzende Simone Peter wandte sich im SWR gegen die vorgeschlagenen Ausreisezentren. Das sei der falsche Ansatz, weil Zuständigkeiten der Länder auf die Bundesebene gebracht würden. Die Länder seien besser in der Lage, die Größe der Einrichtungen zu organisieren und etwa dafür zu sorgen, dass die Kinder in die Schule gingen.

Die Linken-Politikerin Ulla Jelpke warnte vor einem "Wettbewerb der Schäbigkeit in der Abschiebepolitik": "Die geplanten Bundeskompetenzen bei Abschiebungen sollen verbliebene humanitäre Erwägung und Verhältnismäßigkeitsüberlegungen tilgen, wie sie in manchen Bundesländern zum Glück noch stattfinden", erklärte sie in Berlin.

Beifall vom Deutschen Städtetag

Begrüßt wurde das Ziel konsequenterer Abschiebungen vom Deutschen Städtetag. "Die effektive Rückführung abgelehnter Asylbewerber, selbstverständlich nach Abschluss eines rechtsstaatlichen Verfahrens, ist notwendig, um die Akzeptanz der Bevölkerung für die Aufnahme derjenigen zu erhalten, die tatsächlich unseren Schutz vor Krieg und Verfolgung brauchen", sagte Präsidentin Eva Lohse der "Passauer Neuen Presse".

Nordrhein-Westfalens Staatskanzleichef Franz-Josef Lersch-Mense (SPD) drang indes auf verstärkte Anstrengungen der Bundesregierung zum Abschluss von Rückkehrabkommen. Abgelehnte Asylbewerber müssten auch tatsächlich abgeschoben werden können, gab er vor dem Treffen zu bedenken. Die Zahlen der Rückführungen in die Maghreb-Staaten Tunesien, Algerien und Marokko seien trotz niedriger Anerkennungsquoten gering. Dies sei einer der wesentlichen Punkte, die es zu diskutieren gelte.

Abschiebungsziel Afghanistan umstritten

Offen blieb vor dem Treffen, ob die Sammelabschiebungen nach Afghanistan, die seit Dezember stattgefunden haben und bei einer Reihe der Länder auf Widerstand stoßen, nochmals diskutiert werden. Grünen-Chefin Peter appellierte an die Bundesregierung, eine neue Sicherheitsbewertung vorzunehmen. De Maizière sagte, die Rückführungen geschähen verantwortungsvoll. Generell darauf zu verzichten, gehe nicht.