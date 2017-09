von Britta Hilpert, Potsdam

Wenn man durch Sieversdorf geht, ahnt man nicht, dass morgen Bundestagswahl ist: Kein einziges Wahlplakat, kein Aufruf zu Versammlungen hängt an den alten Linden der Allee. Sieversdorf scheint politfreie Zone in mehr als nur einer Hinsicht.

"Ein Stern, der deinen Namen trägt…" klingt es durch den Kirchhof und ein Dutzend rosa gekleideter Mädchen hüpft dazu gut choreografiert herum. Es ist Dorffest in Sieversdorf, 100 Jahre Strom ist der Anlass, 100 Jahre Anschluss an die Welt. An einem Tisch basteln Eltern und Kinder LED-Lampen zusammen. Und hier frage ich nach: Wie angeschlossen ist denn Sieversdorf heutzutage? Im übertragenen Sinne, natürlich? Nicht sehr, ist die Antwort.

Britta Hilpert, Leiterin ZDF-Studio Brandenburg

"Ich hab hier noch nie einen Politiker gesehen", sagt Gerd Rebmann. Andreas Rutte gibt zu: "Ich geh nie wählen. Wozu? Ändert sich ja doch nichts." In keiner Gemeinde Brandenburgs war bei der letzten Bundestagswahl die Wahlbeteiligung niedriger als hier. Nur 48 Prozent gingen an die Urne. Bürgermeister Hermann Haacke ist als Wähler also in der Minderheit.

"Uns geht es einfach gut!"

Aber er kennt seine Sieversdorfer, und während wir durch das schmucke Dorf schlendern, erklärt er die Wahlmüdigkeit seiner Mitbürger auch damit, dass es so wenig zu meckern gibt. "Uns geht es einfach gut! Wir leben nicht im Überschwang, aber es geht uns doch recht gut!" Die große Politik zieht oft an Sieversdorf vorbei: Er zeigt uns die alte Schule - geschlossen. Hier war ein Flüchtlingswohnheim angedacht, aber die kamen dann doch woanders unter. Die schmalen Renten, sind die hier Thema? Da die meisten hier im eigenen Häuschen wohnen, brennt sogar das nicht so vielen unter den Nägeln, meint er.

Bürgermeister Haacke nimmt uns mit in den einzigen Laden im Ort: Das "Blumenstübchen" von Marita Brusch ist Postfiliale und eine Art Dorf-Späti gleichzeitig. Die geschäftige Chefin beteuert, dass sie stets wählen geht, sie sagt aber auch leicht verzweifelt: "Wir sind hier eine ländliche Gegend, da geht der Bundestag nicht so drauf ein! Was uns hier im Dorf beschäftigt, das ist zum Beispiel das Arzt-Problem: Dass der nächste Spezialist so weit weg ist und dass unsere Landärzte auch schon im Rentenalter sind. Das sind die dollsten Probleme!"

