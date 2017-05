Nach heftigen Monsun-Unwettern in Sri Lanka sind mehr als 160 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als hundert weitere Menschen gelten als vermisst.

Nach den schweren Überflutungen in Sri Lanka mit mehr als 160 Toten suchen Helfer noch immer nach Vermissten. Einige Gebiete sind weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten. Neuer Regen ist angekündigt und macht die Rettungsarbeiten schwieriger.

Nach den schweren Monsun-Unwettern in Sri Lanka ist die Zahl der Toten auf mehr als 160 gestiegen. Mehr als hundert weitere Menschen würden noch vermisst, teilte der Katastrophenschutz mit. Ein Armeehubschrauber, der Hilfsgüter in die Region Baddegama im Süden des asiatischen Landes bringen wollte, stürzte ab. Nach Polizeiangaben gab es bei dem Unglück keine Todesopfer. Boote des Militärs arbeiteten am Morgen daran, das Wasser von überfluteten Straßen abzuschöpfen. Manche Menschen wateten durch die Wassermassen zu Militärfahrzeugen mit Hilfsgütern.

Die schwersten Überschwemmungen seit Jahren

Sintflutartige Regenfälle hatten am Freitag im Westen und Süden Sri Lankas zahlreiche Erdrutsche und die schwersten Überschwemmungen seit 14 Jahren ausgelöst. Fast 500.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, fast 2.000 Wohngebäude wurden beschädigt oder vollständig zerstört. 88 Verletzte wurden am Montag noch in Krankenhäusern behandelt.

Die Monsunperiode in dem südasiatischen Land ist für Landwirtschaft und Stromerzeugung lebenswichtig. Sie sorgt aber zugleich immer wieder für Tod und Zerstörung. Im Mai 2003 kamen bei vergleichbaren Unwettern 250 Menschen ums Leben, 10.000 Wohnungen wurden zerstört. Im Mai vorigen Jahres starben mehr als hundert Menschen durch Überschwemmungen.

Weitere Erdrutsche befürchtet

In Teilen Sri Lankas soll es auch am Montag und Dienstag wieder heftig regnen, das Katastrophenmanagement warnte vor weiteren Erdrutschen. Aus Sorge vor weiter steigenden Pegelständen hat die Regierung die Anwohner aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Hunderttausende Menschen sind vor den Unwettern auf der Flucht.

Indien schickte am Sonntag ein zweites Schiff mit Hilfsgütern in die Region. Rund 125 indische Marinemitglieder sind bereits in Sri Lanka im Einsatz und leisten etwa medizinische Hilfe.