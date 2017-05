Im Jahr 2016 waren so wenige Menschen arbeitslos wie seit 25 Jahren nicht mehr. Das meldet die Bundesagentur für Arbeit. Die Zahl der Arbeitslosen betrug demnach 2,7 Millionen, die durchschnittliche Arbeitslosenquote sank auf 6,1 Prozent.

Arbeit statt Arbeitslosigkeit finanzieren: Das fordern Befürworter von staatlich finanzierten Jobs für Langzeitarbeitslose. Doch allein solche Stellen zu schaffen, reicht laut Experten nicht aus.

Sie restaurieren schrottreife Oldtimer, erledigen kleinere Verwaltungstätigkeiten oder helfen Flüchtlingen beim Umzug: Für einige schwer vermittelbare Langzeitarbeitslose wurden in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Jahren öffentlich geförderte Jobs geschaffen. Viele dieser Menschen haben schwere gesundheitliche oder psychische Probleme, weder Schulabschluss noch Ausbildung. Auch langfristig haben sie kaum Aussicht auf eine normale Stelle.

Eine Million Langzeitarbeitslose profitieren kaum

Geht es nach dem neuen Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, könnte das NRW-Modell bundesweit Schule machen. "Wenn man es ernst meint und sich auch um Bevölkerungskreise kümmern will, die objektiv keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, ohne Ausbildung sind, Ältere, möglicherweise mit gesundheitlichen und anderen Einschränkungen, da muss man etwas tun", machte Scheele bei seinem Amtsantritt Anfang April deutlich. Denn obwohl die Lage auf dem Arbeitsmarkt so gut ist wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr, profitieren davon knapp eine Million Langzeitarbeitslose kaum.

Anstatt sie weiter allein mit Hartz-IV-Leistungen abzuspeisen, strebt Scheele für einen Teil von ihnen staatlich geförderte, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze an. Wie viel könnten die Menschen dort verdienen? Und würde der Staat alleine für ihren Verdienst aufkommen? Das ist noch unklar. Für eine ganz bestimmte "eng definierte" Gruppe von Langzeitarbeitslosen könnten solche Jobs durchaus sinnvoll sein, sagt Peter Kupka vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). "Die sind nicht nur schwer vermittelbar, sondern bei ihnen ist absehbar die Chance, dass sie in ein reguläres Arbeitsverhältnis kommen, nicht gegeben."

Das IAB spricht sich daher für diese Menschen für einen sogenannten Sozialen Arbeitsmarkt aus. Etwa 100.000 bis 200.000 Langzeitarbeitslose würden aus Sicht der Forscher davon profitieren. Über eine Beschäftigung könnten sie "wieder eine Tagesstruktur bekommen, etwas Sinnvolles tun, soziale Kontakte haben". Diese Menschen sollten dann zwei Jahre lang gefördert werden. Danach müsse man sich genau anschauen, ob sich etwas bei ihnen geändert hat. Falls nicht, müssten sie weiter gefördert werden.

Experten und Arbeitgeber skeptisch

Auch Karl Brenke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hält öffentlich geförderte Jobs nur in besonderen Problemfällen für sinnvoll - und, wenn sie von einer anhaltenden aktiven Jobsuche begleitet sind. Denn grundsätzlich hält Brenke öffentlich geförderte Jobs eher für "kontraproduktiv". Viele Betroffene wögen sich dadurch in der trügerischen Sicherheit, erst einmal untergekommen zu sein und im Anschluss nicht mehr selbst eine Arbeit suchen zu müssen. "Nach Auslaufen solcher Maßnahmen ist das Problem umso größer und man ist umso länger dem regulären Arbeitsmarkt entzogen", sagt Brenke.

Zahl der Arbeitslosen im April Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist wegen der anhaltenden Frühjahrsbelebung im April um 93.000 gesunken. Damit suchten noch 2,57 Millionen Menschen einen Job, wie die Nürnberger Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte. Im Vorjahresvergleich lag die Zahl der Jobsuchenden damit um 175.000 niedriger. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent. BA-Chef Detlef Scheele erklärte zum jüngsten Monatsbericht, die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt setze sich damit fort. (Quelle: afp)

Damit die Betroffenen den staatlich geförderten Job auch durchziehen, ist es laut Kupka wichtig, dass die Arbeitsbedingungen stimmen. Jemand, der schlecht mit Menschen klar kommt, könne etwa in einem eigenen Büro durchaus einer qualifizierten Tätigkeit nachgehen. Andere könnten dagegen nur ganz einfache Jobs verrichten. Zudem bräuchten viele Betroffene eine engmaschige Betreuung. Und wer zahlt das Einkommen? In dem Modell in NRW stammt es aus verschiedenen Töpfen, neben den staatlichen Zuschüssen zahlt auch der Träger, für den der Mensch arbeitet.

Dass öffentlich geförderte Jobs Unternehmen die Aufträge wegnehmen, glaubt Kupka nicht: "Die Leistungsfähigkeit und Produktivität dieser Menschen ist eingeschränkt. Wenn man die Zielgruppe einhält, wird man keine regulären Arbeitsplätze verdrängen."

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) steht dem Thema dennoch eher skeptisch gegenüber. Eine "pauschale Ausweitung öffentlich geförderter Beschäftigung" sei "nicht wirksam", um Langzeitarbeitslose beim Einstieg in Arbeit zu unterstützen, sagte ein Sprecher. Nötig sei vielmehr eine individuelle Unterstützung, damit die Menschen ihre Potenziale bestmöglich entfalten könnten.

DGB sieht positiven Effekt

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) begrüßt dagegen Scheeles Vorstoß. "Es gibt Menschen, bei denen es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie absehbar in den ersten Arbeitsmarkt zurückfinden", sagte Johannes Jakob vom Bundesvorstand. "Man kann diesen Menschen nicht ewig vorgaukeln, dass sie irgendwann wieder Arbeit finden." Zudem sei es eine Frage der sozialen Teilhabe: "An Arbeitsprozessen beteiligt zu sein, ist auch für Langzeitarbeitslose persönlich wichtig." Die neuen Stellen müssten jedoch "längerfristig angelegt sein und näher am Arbeitsmarkt - damit Arbeit möglichst unter echten Bedingungen erbracht wird und nicht, wie bei Ein-Euro-Jobs, arbeitsmarktfern".

Der DGB erwartet, dass durch öffentlich geförderte Stellen für die Jobcenter erst einmal eine Mehrbelastung von 5.000 Euro pro Jahr und Nase entstehen würde. "Aber die Menschen bekommen Lohn statt Unterstützungsleistungen. Außerdem wird Wertschöpfung erzielt und sie zahlen wieder Steuern und Beiträge", sagte Jakob. Der DGB geht daher davon aus, dass es "volkswirtschaftlich insgesamt nicht teurer kommt als die jetzigen Unterstützungsleistungen". IAB-Forscher Kupka meint: "So eine Maßnahme würde sicher mehr kosten als sie finanziell einbringt." Aber es sei eine Möglichkeit, "Menschen, die zwischen den Stühlen sitzen, eine Teilhabe zu ermöglichen".