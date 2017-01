Die legendäre Herren-Abfahrt auf der Streif rückt am kommenden Samstag mehrfach in den Mittelpunkt der ZDF-Berichterstattung. Zunächst ab 11.30 Uhr das Rennen in der Liveübertragung. Im aktuellen sportstudio (ab 23 Uhr) gibt es eine Zusammenfassung. Und gleich im Anschluss ans aktuelle sportstudio können sich die Zuschauer auf eine filmische Entdeckungstour rund um die rasante Rennstrecke begeben: Um 0.25 Uhr zeigt das ZDF die Dokumentation "Streif - One Hell of a Ride". Der Film von Gerald Salmina ist auch am Sonntag, 22.Januar, ab 7.55 Uhr in ZDFinfo zu sehen.