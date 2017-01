Die Junge Union konterte die Kampagne der Bundesregierung mit einem eigenen "Wir"-Plakat, auf dem sich drei Deutsch-Türken gegen den Doppelpass aussprachen. Darauf war zu lesen: "Wir sind stolz, in einem toleranten und weltoffenen Deutschland zu leben. Unsere Eltern stammen aus der Türkei. Wir haben uns aber für den deutschen Pass entschieden und brauchen keinen zweiten. Volle Loyalität kann man nur einem Land erweisen. Die Einführung eines Doppelpasses schafft keine Integration, denn sie spaltet die Gesellschaft in Nur-Deutsche und Auch-Deutsche. Wir lehnen die generelle doppelte Staatsangehörigkeit in Deutschland ab. Deshalb unterstützen wir die Unionsparteien in ihrem Bestreben nach echter Integration."

Aus den einstigen Gegnern des Doppelpasses sind inzwischen Befürworter geworden - sowohl was die Deutsch-Türken als auch was Wolfgang Schäuble und Angela Merkel betrifft. Auf dem CDU-Parteitag in Essen stimmte Merkel ebenso wie Schäuble gegen den Antrag auf Abschaffung des Doppelpasses. Allerdings wurden sie mit 319 zu 300 Stimmen überstimmt.