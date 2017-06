Am Mittwoch tagt der Verteidigungsausschuss in Berlin. Auf der Tagesordnung stehen die Durchsuchungsergebnisse von Bundeswehrkasernen und das Besuchsverbot für Bundestagsabgeordnete auf dem NATO-Stützpunkt in Incirlik. Andreas Künast aus Berlin.

Nach gescheiterten Gesprächen zwischen Außenminister Gabriel und der türkischen Regierung will die Bundesregierung am Mittwoch den Abzug der Bundeswehr aus dem türkischen Incirlik beschließen. Dies teilte Verteidigungsministerin von der Leyen mit. Die Tornados sollen nach Jordanien verlegt werden.

"Für den Kampf gegen den IS war Incirlik eine gute Luftwaffenbasis", sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in Berlin. "Aber es ist nicht hinnehmbar, dass unsere Abgeordneten die Soldaten nicht besuchen dürfen." Die Bundesregierung werde das weitere Vorgehen am Mittwoch im Kabinett "gemeinsam besprechen und entscheiden".

Von der Leyen: "Sind vorbereitet"

Die Bundeswehr sei auf einen Umzug vom türkischen Stützpunkt Incirlik nach Jordanien vorbereitet, betonte die CDU-Politikerin. "Mit dem Flughafen Al-Azraq in Jordanien haben wir eine vergleichbare Alternative gefunden." Sie habe sich bei ihrem Besuch in Jordanien im Mai selbst davon überzeugen können. Der jordanische König Abdullah habe seine volle Unterstützung zugesagt, sagte von der Leyen.

Neben den rund 300 Soldaten gehe es bei dem Umzug auch um den Transport von etwa 10.000 Tonnen Material in knapp 200 Containern. "Das bedeutet natürlich, dass es eine Unterbrechung unserer Flugeinsätze im Kampf gegen den IS geben wird", sagte von der Leyen. Ziel sei, dass das Tankflugzeug binnen zwei bis drei Wochen wieder Einsätze fliege, die Tornados in zwei bis drei Monaten. Die Bundeswehr beteiligt sich bislang von Incirlik aus mit Aufklärungs-Tornados und einem Tankflugzeug am internationalen Einsatz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Gabriel: Bundestag soll abstimmen

Außenminister Sigmar Gabriel sprach sich dafür aus, dass der Bundestag beim geplanten Abzug der deutschen Soldaten aus dem türkischen Incirlik das letzte Wort hat. "Der Bundestag entscheidet, wo die Bundeswehr stationiert wird. Das ist, was wir unter Parlamentsarmee verstehen", sagte der SPD-Politiker nach seinen Krisengesprächen in Ankara.

Der Abzugsprozess werde "in dieser und in der kommenden Woche" in Gang gesetzt. Mit einer Kabinettsentscheidung schon in der nächsten Sitzung am Mittwoch rechnet Gabriel aber eher nicht. Unklar ist, ob das Bundestagsmandat für den Bundeswehreinsatz im Kampf gegen den IS tatsächlich geändert werden muss, wenn es einen neuen Stationierungsort gibt. Die Bundesregierung kann den Umzug unabhängig davon dem Parlament zur Entscheidung vorlegen.

Nach einem Krisentreffen mit seinem Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu hatte Gabriel zuvor einen Abzug der deutschen Soldaten vom Stützpunkt Incirlik angekündigt. Cavusoglu hatte sich geweigert, ein uneingeschränktes Besuchsrecht für Bundestagsabgeordnete in Incirlik zu gewähren.

Union drückt aufs Tempo

"Mein Wunsch wäre, dass wir diesen Abzug der Bundeswehr dort so organisieren, dass darüber nicht erneute Schwierigkeiten zwischen Deutschland und der Türkei entstehen", sagte Gabriel. "Wir bemühen uns hier alle, wieder zu vernünftigen Gesprächen zurückzukommen."

Aufs Tempo drückt hingegen CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte. Das Kabinett solle bereits am Mittwoch den Abzug der Bundeswehr beschließen. "Für die CDU/CSU ist klar, dass wir aus Incirlik abziehen müssen - auch wenn wir dort militärisch gut aufgehoben waren", sagte Otte der Nachrichtenagentur Reuters. "Das parlamentarische Besuchsrecht für uns ist unverzichtbar."

"Bundesaußenminister Sigmar Gabriel ist mit seinen Gesprächen in der Türkei krachend gescheitert", kritisierte der CDU-Politiker. Otte kritisierte, dass die SPD ihren "sicherheitspolitischen Kompass" verloren habe. So habe die SPD-Fraktion bereits den Abzug aus Incirlik beschlossen, obwohl sie gewusst habe, dass Gabriel noch einmal mit der türkischen Regierung verhandeln würde.

Wiederannäherung gescheitert

Gabriel wollte bei den Gesprächen in Ankara Schritte für eine Wiederannäherung der beiden Länder ausloten und bemühte sich, der Türkei in einigen Fragen entgegenzukommen. Deutschland habe ein Interesse an einer Weiterentwicklung der EU-Zollunion mit der Türkei, versicherte er. Der Minister spielte damit vermutlich auf eine Ausweitung der Vereinbarung auf die Landwirtschaft an, die für die wirtschaftlich angeschlagene Türkei wichtig, aber bisher von dem Abkommen ausgenommen ist.

Die Bundesregierung werde auch noch einmal prüfen, ob sie alles tue, um eine Betätigung der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK in Deutschland zu unterbinden. Es gehe vor allem darum, die Finanzierung der Organisation zu stoppen. Die von der Türkei geforderte Auslieferung von PKK-Anhängern sei dagegen unmöglich, wenn ihnen in der Türkei eine härtere Strafe drohe.

Auch bei anderen Themen verwies Gabriel immer wieder auf die Bestimmungen des Rechtsstaates. Dies bedeute, dass Anhänger des islamischen Predigers Fethullah Gülen, den die Türkei für den Putschversuch vor einem Jahr verantwortlich macht, nur mit klaren Beweisen vor Gericht gestellt werden könnten. Über die 450 Asylanträge von Türken, darunter viele Militärs, Diplomaten und Beamte, entschieden ebenfalls Behörden und Gerichte, nicht die Bundesregierung, betonte Gabriel, der auch den Fall des inhaftierten deutschen Journalisten Deniz Yücel ansprach.