Die Bundeswehr steht vor dem Abzug vom türkischen Stützpunkt Incirlik, der letzte Einigungsversuch mit Ankara ist gescheitert. Das sei sehr bedauerlich, sagte Außenminister Gabriel nach seinem Besuch in Ankara im ZDF heute journal. Die Entscheidung werde das deutsch-türkische Verhältnis weiter belasten.

"Insgesamt sind die Beziehungen zur Türkei in einem schwierigen Fahrwasser", sagte Außenminister Sigmar Gabriel im ZDF heute journal. Incirlik sei dabei nur ein Thema. Da es der Türkei nicht möglich sei, deutschen Abgeordneten den Zugang zu deutschen Soldaten zu erlauben, "werden wir die Bundeswehr aus Incirlik abziehen". Aus Sicht der Türkei sei das Verhältnis zur Bundesrepublik derzeit innenpolitisch so angespannt, dass sie es nicht akzeptieren könne, dass auch Abgeordnete, die kritisch sind gegenüber der Türkei, Incirlik besuchen könnten.

"Schwer zu erklärende Position"

"Ich halte das für eine schwer zu erklärende Position, zumal ja Incirlik auch dem Kampf gegen die Terrormiliz IS dient", so Gabriel. Daran habe die Türkei auch ein sehr großes Interesse. "Ich bedaure diesen Schritt, aber wir können nicht das deutsche Parlament und die deutsche Verfassung missachten, und deswegen werden wir diese Entscheidung jetzt treffen müssen."

Im Verhältnis zur Türkei sei Incirlik noch das kleinere Problem, denn den Abzug dort könne man friedlich mit der Türkei gestalten. Viel gravierender seien die Fragen der weiterhin in Haft befindlichen deutschen Journalisten und die Menschenrechtslage in der Türkei. "Da bedürfe es noch vieler Gespräche, um wieder zu einem besseren Verhältnis zu kommen."

"Mit unserem Rechtssystem nicht vereinbar"

Deutschland sei in einigen Punkten auf die Türkei zugegangen, aber "wir können keine Menschen an die Türkei ausliefern, die bei uns Asyl beantragt haben", betonte Gabriel. Da sei die deutsche Rechtslage ganz eindeutig. "Wir können niemanden ausliefern, dem in der Türkei überlange Haftstrafen drohen, und wir können auch nicht auf Zuruf Leute ausweisen." In der Türkei gebe es Vorstellungen, "die mit unserem Rechtssystem nicht vereinbar sind".

Die Bundesregierung will nach den Worten von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Mittwoch über den Abzug entscheiden. Die Soldaten sollen nach Jordanien verlegt werden.

Im schon lange andauernden Streit um das Besuchsverbot hatte sich Gabriel bei seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu noch einmal persönlich um ein Einlenken der türkischen Seite bemüht, jedoch ohne Erfolg. Cavusoglu sagte nach dem Gespräch, eine deutsche Delegation könne zwar den NATO-Stützpunkt in Konya besuchen, derzeit aber nicht die Luftwaffenbasis Incirlik, auf der rund 300 deutsche Soldaten mit sechs Aufklärungsflugzeugen und einem Tankflugzeug stationiert sind.

Von der Leyen: Auf Verlegung vorbereitet

Verteidigungsministerin von der Leyen nannte es "nicht hinnehmbar, dass unsere Abgeordneten die Soldaten nicht besuchen dürfen". Die Bundesregierung werde das weitere Vorgehen am Mittwoch im Kabinett "gemeinsam besprechen und entscheiden".

"Wir sind auf eine Verlegung vorbereitet", erklärte die Ministerin in Berlin. Mit dem Flughafen Al-Asrak in Jordanien habe die Regierung "eine vergleichbare Alternative gefunden". Sie habe sich bei ihrem Besuch in Jordanien im Mai selbst davon überzeugen können. Der jordanische König Abdullah habe seine volle Unterstützung zugesagt, betonte von der Leyen.

Neben den 300 Soldatinnen und Soldaten geht es bei dem Umzug nach Angaben der Ministerin auch um den Transport von etwa 10.000 Tonnen Material in knapp 200 Containern. "Das bedeutet natürlich, dass es eine Unterbrechung unserer Flugeinsätze im Kampf gegen den IS geben wird", fügte von der Leyen hinzu. Ziel sei, dass das Tankflugzeug innerhalb von zwei bis drei Wochen wieder Einsätze fliege, die Tornados in zwei bis drei Monaten.