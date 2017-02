Der Deutsche Skiverband (DSV) hat einen der beiden noch offenen Startplätze für die Alpin-WM in St.Moritz an Kira Weidle vergeben. Die 21-Jährige vom SC Starnberg gab im Januar 2016 ihr Weltcup-Debüt. In den bislang 15 Rennen war der 17.Platz im Super-G von Garmisch- Partenkirchen vor zwei Wochen ihr bestes Resultat. Einen weiteren Startplatz will der DSV in den kommenden Tagen an eine Technikerin vergeben. Die WM beginnt am Montag mit der Eröffnungsfeier. Das erste Rennen ist der Damen-Super-G am Dienstag. Viktoria Rebensburg zählt dort zu den Kandidaten für eine Medaille.