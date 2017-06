Tausende Fans haben am Donnerstagabend auf dem gut gefüllten Burgplatz in Düsseldorf die 198 Radprofis bei der Teampräsentation der 104.Tour de France begeistert empfangen. "Ich bin überwältigt und habe Gänsehaut", sagte John Degenkolb. Auch Marcus Burghardt zeigte sich vor dem ersten Grand Depart in Deutschland seit 30 Jahren begeistert: "Das ist einmalig, das kommt nicht mehr zurück", sagte der deutsche Meister. Insgesamt 16 deutsche Profis nehmen die Rundfahrt in Angriff. Die Große Schleife beginnt am Samstag zum vierten Mal in Deutschland. Nach 21 Etappen endet die Tour am 23.Juli in Paris.