Am Osterwochenende sind viele unterwegs zur Familie oder in einen Kurzurlaub. Auf vielen Strecken drohen Staus. Und um Staus ranken sich viele Mythen. Was hilft wirklich, um dem Stau zu entgehen?

von Anatol Locker

Die Reise in den Urlaub könnte so schön sein - wenn da nicht die vielen Staus wären. Mittlerweile gibt es über das Radio, Navis, Apps oder teure Live-Abodienste verschiedene Möglichkeiten, die Verkehrslage zu checken. Doch welche Variante hilft wirklich, den Staus zu entgehen?

"Wanderbaustelle", "Totalsperre", "nur einspurig befahrbar"… sollte ihr Blutdruck bei diesen Worten steigen, sind Sie vermutlich häufig mit dem Auto unterwegs. Denn irgendwie scheint der technische Schnickschnack, der in moderne Fahrzeuge verbaut wird, nicht gegen Stau zu helfen. Was also ist das beste Mittel, nicht Stunden seines Lebens im Auto zu vergeuden?

Staumelder Radio: Der Klassiker kämpft mit technischen Einschränkungen

Fast alle Radiosender melden Stauentwicklungen, Baustellen, Unfälle, Umleitungen - gefühlt aber erst, wenn man mittendrin steckt. Die Sender bringen in regelmäßigen Abständen Verkehrsinformationen - mindestens zweimal in der Stunde. Bei Eilmeldungen, beispielsweise bei Geisterfahrern, wird das Programm sofort unterbrochen.

Die Verkehrszentren der Sender sind rund um die Uhr besetzt. Ihre Informationen beziehen die Verkehrsredakteure aus mehreren Quellen, vor allem aber von den Landesmeldestellen der Polizei. Beamte der Autobahn-Polizei müssen schließlich bei jedem Unfall und bei jeder Störmeldung raus. Der große Nachteil: Die Meldungen werden erst verbreitet, wenn der Stau bereits entstanden ist. Immerhin können Autofahrer unter speziellen Telefonnummern Staus melden.

Fazit: Der Klassiker ist verläßlich, aber langsam. Besser als nichts, aber nur selten eine wirkliche Hilfe, dem Stau zu entgehen.

Stauvermeidung per Navi: Ganz schön teuer

Bessere Chancen, einen Stau zu umfahren, hat man mit einem Navigationssystem. Ältere Modelle arbeiten mit dem TCM-System. Hier werden die Daten nur viertelstündlich aktualisiert. Ausserdem erkennt TCM nur Staus auf Autobahnen, aber nicht auf Nebenstrecken. Für zuverlässigere Staumeldungen muss schon Nokias "Here" her (früher "TCM Pro", dann "Navteq Traffic"). Es übermittelt die Bewegungen aller teilnehmenden Fahrzeuge an einen Zentralcomputer.

Das geschieht entweder passiv (zum Beispiel über Sensorschleifen in der Fahrbahn) oder aktiv per UMTS-Funk, wofür dann wieder Gebühren fällig werden. Die Alternative heißt "Inrix Traffic", das vor allem die Positionen von LKW

anzapft. Beim Erkennen und Umfahren von Staus haben solche Systeme mit "Real Time Traffic Information" klare Vorteile. Ärgerlich ist nur, dass sich die Automobilhersteller die Staudienste in Form von happigen Abogebühren versilbern lassen. Damit nicht genug: Eine fest verbaute Navi kostet im Schnitt um die 3.000 Euro.

Fazit: Die Kosten fest verbauter Navigationssysteme sind hoch, ihre Leistung in Sachen Stauvermeidung eher mittelmäßig. Günstiger und keinesfalls schlechter kommt man mit externen Navigationssystemen weg. Die Geräte von Navigon, Garmin und vor allem TomTom kosten zwischen 250 und 800 Euro und liefern dieselben, wenn nicht gar bessere Ergebnisse. Außerdem glänzen sie mit vielen Zusatzfunktionen.

Staumeldungen per App: Dank Android ist Google Platzhirsch

Muss man überhaupt noch ein Navi kaufen? Staumelder und Navigationsdienste gibt es doch als kostenlose App? Die mobilen Seiten der Staumeldungs-Seiten bringen übrigens wenig: Sie werden meist nicht schnell genug aktualisiert. Auch die meisten reinen Staumeldungs-Apps nutzen "nur" die Daten der Verkehrsdienste und Polizei.

Spannender sind da Apples "Karten", Microsofts "Bing" und "Google Maps". Vor allem letzteres gilt als Klassenprimus der Staumelder. Der Grund für seine Präzision liegt im Android-Betriebssystem. Jedes Android-Handy, auf dem die GPS und die Übermittlung anonymer Standortdaten aktiviert ist, funkt seine Position zu Google. Da Android weltweit auf über 80 Prozent aller Smartphones läuft, kommt hier eine Datenmenge zusammen, die die Realität auf den Straßen recht gut widerspiegelt. Google zeigt auf dem Handyschirm die freien, stark befahrenen und dichten Straßenabschnitte.Der große Nachteil: Erreicht man eine Landesgrenze, bitten die Handyanbieter per Roaminggebühr zur Kasse - allerdings nur noch bis zum 15. Juni, dann werden diese dank EU-Verordnung stark eingeschränkt.

Fazit: Die kostenlosen App-Dienste helfen, Staus zu vermeiden - allerdings "bezahlt" der Nutzer mit seinen Bewegungsprofilen an die großen Internetdienste.

Wie man Staus vermeidet

Zu welchem Stauwarn-System man greift, bleibt Geschmacksache. Klar ist aber, dass vernetzte Apps derzeit die schnellsten, präzisesten und verlässlichsten Informationen liefern. Doch dass man in Stau steht, liegt aber nicht an schlechten Navigationssystemen, sondern vor allem daran, dass es auf den Straßen immer voller wird. In Deutschland wurden im vergangenen Jahr so viele neue Autos verkauft wie seit sieben Jahren nicht mehr. Und gegen eine Blechlawine ist eben auch das beste Navi hilflos.