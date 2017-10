Der topgesetzte US-Open-Sieger Rafael Nadal strebt beim ATP-Masters in Chinas Wirtschaftsmetropole Shanghai seinem dritten Turniersieg in Folge entgegen. Der 31-Jährige kassierte zwar beim 6:4, 6:7 (4:7), 6:3 gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow den ersten Satzverlust, machte den Halbfinaleinzug aber letztlich nach 2:32 Stunden mit dem ersten Matchball perfekt. Nächster Gegner ist der als Nummer vier eingestufte Kroate Marin Cilic. Nadal hatte zuletzt in Peking seinen 75. Triumph auf der ATP-Tour gefeiert, davor war er bei den US Open in New York erfolgreich gewesen.