Frankreich hat entschieden: Emmanuel Macron wird Nachfolger von François Hollande. "Lieben wir Frankreich. Von heute Abend an und für die fünf kommenden Jahre werde ich Frankreich mit Demut, mit Hingabe, mit Entschlossenheit dienen. Es lebe die Republik, es lebe Frankreich", sagte der Präsident in spe.

Bei der europaweit mit Spannung verfolgten französischen Präsidentenwahl liegt der Favorit Emmanuel Macron deutlich vorne. Hochrechnungen zufolge führt er mit mehr als 65 Prozent - weit vor der Rechtspopulistin Marine Le Pen.

Macron: "Ich werde für Solidarität sorgen"

Der für seine Bewegung "En Marche!" angetretene Macron galt schon vor dem Endduell als klarer Favorit. Er wird mit 39 Jahren der jüngste französische Präsident aller Zeiten. Der frühere Wirtschaftsminister und Investmentbanker gilt als Hoffnungsträger der Pro-Europäer. Er will die Wirtschaft wettbewerbsfähiger machen, damit sich sein Land in der Globalisierung besser behaupten kann. Zudem strebt er eine enge Partnerschaft mit Deutschland an.

"Ich werde für Solidarität sorgen, gegen Diskriminierung kämpfen und sicherstellen, dass die Sicherheit für alle Menschen in diesem Land gewahrt wird. Gleichzeitig muss die Einheit der Nation geschützt werden", sagte Macron am Wahlabend in einer Fernsehansprache.

"Wir sind die Erben einer großen Geschichte und einer großen humanistischen Botschaft an die Welt. Diese Botschaft müssen wir weitergeben an unsere Kinder", forderte Macron. "Ich werde Frankreich verteidigen. Ich werde Europa verteidigen", sagte Macron, und fügte hinzu: "Lieben wir Frankreich. Von heute Abend an und für die fünf kommenden Jahre werde ich ihm mit Demut, mit Hingabe, mit Entschlossenheit dienen, in Ihrem Namen. Es lebe die Republik, es lebe Frankreich."

Die Rechtspopulistin Marine Le Pen räumte unterdessen ihre Niederlage bei der französischen Präsidentenwahl ein. Sie habe Macron angerufen, um ihm zu gratulieren, sagte die Front-National-Politikerin am Sonntagabend in Paris. Sie bezeichnete ihr Ergebnis als "historisch und massiv". Die Franzosen hätten damit "die Patriotische und Republikanische Allianz zur ersten Oppositionskraft zum Programm des neuen Präsidenten gemacht".

Le Pen gegen EU, Euro, Globalisierung

"Ich werde einen tiefen Umbau unserer Bewegung vorschlagen, um eine neue politische Kraft zu schaffen, die zahlreiche Franzosen erwarten und die mehr denn je nötig zur Sanierung des Landes ist" kündigte Le Pen an.

Die Front-National-Politikerin verfolgte einen Anti-Europa-Kurs, der von vielen als gefährlich kritisiert wurde. So wollte sie den Euro als gängiges Zahlungsmittel abschaffen und ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft Frankreichs ansetzen, falls sie Präsidentin geworden wäre.

Niedrige Wahlbeteiligung

Macrons Wahlsieg wird von einer sehr niedrigen Wahlbeteiligung getrübt. Französische Meinungsforschungsinstitute erwarteten einen Wert von etwa 73 bis 74 Prozent. Das wäre die niedrigste Beteiligung an einer Präsidenten-Stichwahl in Frankreich seit 1969, als nur 68,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgaben.

Macron war von 2014 bis 2016 Wirtschaftsminister unter dem amtierenden sozialistischen Staatschef François Hollande, der nicht wieder antritt. Er stimmte gemeinsam mit seiner Frau Brigitte im nordfranzösischen Le Touquet am Ärmelkanal ab. Le Pen gab ihre Stimme in Hénin-Beaumont im Norden des Landes ab - dies ist eine Hochburg ihrer Partei Front National (FN).

Bewerber der traditionellen Regierungsparteien - Konservative und Sozialisten - waren schon im ersten Wahlgang vor zwei Wochen ausgeschieden. Die gemäßigten Kräfte der französischen Politik stellten sich anschließend hinter Macron, um eine mögliche Präsidentschaft Le Pens zu verhindern.

Cyberangriff und Terror-Gefahr

Das Wahlwochenende wurde von der Veröffentlichung zahlreicher interner Dokumente aus dem Wahlkampf-Team Macrons überschattet. "En Marche!" erklärte, die Daten seien bei einer "massiven und koordinierten" Hacker-Attacke vor einigen Wochen gestohlen worden. Die Pariser Staatsanwaltschaft leitete Vorermittlungen ein, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Die erbeuteten Dokumente seien alle legal und zeigten die normale Funktionsweise eines Wahlkampfs - es würden aber auch gefälschte Dokumente verbreitet, berichtete "En Marche!". Wer hinter dem Cyberangriff steckt, blieb zunächst unklar. "En Marche!" erhob den Vorwurf, Ziel des Hacker-Angriffs sei eine Destabilisierung der Demokratie.

Vor dem Hintergrund der andauernden Terrorgefahr waren landesweit während der Wahl mehr als 50.000 Polizisten im Einsatz. Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel islamistischer Anschläge gewesen. Erst Mitte April wurde bei einer Attacke auf dem Pariser Boulevard Champs-Élysées ein Polizist getötet.