"Vive la France!"-Rufe schallen durch Paris, die Unterstützer von Emmanuel Macron feiern dessen Sieg. Der Präsidentschaftswahlkampf zuvor war von harten Worten geprägt gewesen, Macron will das Land nun einen.

Freudenschreie, Erleichterungsseufzer und Tanzmusik sind zu hören. Im Innenhof des Louvre wurde am Sonntagabend gefeiert. Tausende sind dort, um den Sieg des nun gewählten Präsidenten Emmanuel Macron zu zelebrieren - und die Niederlage seiner rechtspopulistischen Rivalin Marine Le Pen. "Erleichterung, Erleichterung, Erleichterung! Da war die Angst, dass die Franzosen den Nationalismus wählen würden. Es war ein schwieriger Moment - das Land ist so gespalten", sagt die 20 Jahre alte Studentin Alice Whitehead.

"Die Atmosphäre bei der Wahl - wenn auch nicht wie in einem Bürgerkrieg - kam einem krassen Aufeinanderprallen von Visionen (für das Land) gleich", meint sie, während sie bei der Party am historischen Gebäude des Pariser Kunstmuseums mitfeiert. Als dort die Wahlergebnisse auf großen Bildschirmen angezeigt werden, jubeln die Menschen. Zig französische Fahnen werden geschwenkt. Mehr als 60 Prozent der Stimmen gingen an Macron, Le Pen erhielt 36 Prozent. "Ich will in den kommenden fünf Jahren alles tun, damit es keinen Grund mehr gibt, die Extremen zu wählen", versprach der Wahlsieger.

"Stolz, Franzose zu sein"

Der Sieg Macrons hat die Position Frankreichs als zentrale Säule der Europäischen Union gestärkt. Zum dritten Mal in sechs Monaten - nach den Wahlen in Österreich und in den Niederlanden - haben sich Wähler in Europa gegen rechtsstehende Populisten entschieden. "Frankreich hat eine unglaubliche Botschaft an sich selbst, an Europa und die Welt gesendet", sagt der Macron-Verbündete François Bayrou, der als möglicher Kandidat für den Posten des Ministerpräsidenten gilt. "Ich bin so glücklich, es fühlt sich so gut an!", beschreibt ein Unterstützer Macrons, Pierre-Yves Colinet, seine Gefühlslage nach der Abstimmung. Er habe die Wahl von Donald Trump in New York erlebt. Nach dessen Sieg und dem Brexit-Votum im vergangenen Jahr sei der Populismus in Frankreich nun geschlagen worden. "Heute bin ich stolz, Franzose zu sein", sagt Colinet.

Unter den Feiernden am Louvre sind zwar Unterstützer aller Altersklassen, doch die Zahl der jungen Menschen und Kinder ist auffallend groß. "Macron Président!" rufen sie, wie schon bei Wahlkampfveranstaltungen. Sarra Zaoui, eine Achtjährige, kommt aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus, als sie auf eine Ampel vor der bekannten Pyramide des Louvre gehoben wird. Eifrig schwenkt sie eine Fahne hin und her. Eine Gruppe von Mädchen spricht auf Arabisch zur Mutter, auf Französisch rufen sie: "Vive la République, vive la France!" ("Es lebe die Republik, es lebe Frankreich!") Unterstützer von Marine Le Pen zeigen sich unterdessen weiter kampflustig.

Le Pen tanzt

Mit einem fröhlichen Gesicht betonen sie vor allem die 36 Prozent, die sie trotz der Niederlage bekam. "Marine, die Stimme des Volkes!" war unter anderem nach dem Wahlergebnis in einem Gebäude im Stadtpark von Paris, dem Bois de Vincennes, zu hören. Le Pen selbst tanzt dort später sogar einen Jitterbug zum alten Popsong "YMCA". "Die Parlamentswahl wird bald kommen, also werden wir diesen wunderbaren Kampf fortführen, den sie (Le Pen) gestartet hat", sagt Unterstützerin Fabienne Chauvet. "Jetzt gehen wir in den Kampf. Die wahre Opposition sind wir", sagt auch Didier Roxel, der bei der Parlamentswahl im Juni für die Front National in einer Kleinstadt bei Paris kandidieren wird.

Der Macron-Unterstützer Emmanuel Oulai, ein 35-jähriger Versicherungsmakler aus Paris, hält sich mit der Euphorie auf den künftigen Präsidenten bezogen eher zurück. Dennoch ist er hoffnungsvoll: "Diese Wahl hat die französische Politik verändert. Das Ergebnis zeigt, dass es viele Menschen gibt, die an Erneuerung glauben." Außerdem habe Macron einen wunderbaren Namen und sei deshalb gewählt worden, witzelt er.