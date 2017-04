von Jan Otteni

Aus einer regionalen Tradition, sich am Namenstag des katalanischen Volksheiligen St. Georg Blumen und Bücher zu schenken, ist ein weltweites Ereignis geworden: der Welttag des Buches. 1,2 Millionen Kinder dürfen sich in Deutschland speziell zu dem Tag über "Das geheimnisvolle Spukhaus" freuen.

Immer wieder sonntags machen es sich viele daheim oder im Café gemütlich und blättern gemütlich in Zeitungen und schmökern in Büchern. An diesem Sonntag könnte das etwas anders sein: Es ist Welttag des Buches . Bundesweit öffnen 100 Verlage ihre Türen, laden ein zu Lesungen und Werkstattgesprächen, in 100 Buchhandlungen stellen Kinder- und Jugendbuchautoren ihre neuesten Geschichten vor und geben Kostproben zu Gehör.

ZITAT „ Ich erzähle davon, wie man durch die Begegnung mit etwas Fremdem, anfangs vielleicht sogar Bedrohlichem, zu sich selbst finden kann. ” Henriette Wich, Kinderbuchautorin

Gerade die Leseförderung von Grundschulkindern liegt der Stiftung Lesen am Herzen. Für die Mitarbeiter ist der Welttag immer ein Großereignis und Höhepunkt des Lesejahrs. Seit 1996 gibt die Stiftung zusammen mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels, einem Verlag und zahlreichen Sponsoren einen kostenlosen Titel für junge Leser heraus. "Ich schenk dir eine Geschichte" heißt die Initiative, die sich deutschlandweit an Schüler der 4. und 5. Klassen richtet. In diesem Jahr heißt der speziell für diesen Anlass in Auftrag gegebene Roman "Das geheimnisvolle Spukhaus". Mehr als eine Million Kinder sollen ihn erhalten, "mehr als je zuvor", verkündet die Stiftung Lesen nicht ohne Stolz. Lehrer von 42.000 Klassen hätten Gutscheine an ihre Schüler weitergereicht, mit denen sich diese persönlich ein Exemplar in den beteiligten Buchhandlungen abholen könnten. Meist seien es gar ganze Klassen, die das zusammen machten.

Spukgeschichte spielt auf aktuelle Situation an

"Das geheimnisvolle Spukhaus" hat die Münchner Kinderbuchautorin Henriette Wich geschrieben, illustriert hat es Timo Grubing. Es ist Lesebuch und Comic in einem; auf 112 Seiten als Text, auf 32 weiteren als Bildergeschichte mit erklärenden Sprechblasen. Besonders Flüchtlingskinder, die noch nicht so gut Deutsch können, sollen durch diese Graphic Novel spielerisch an den Lesestoff herangeführt werden. Im vergangenen Jahr wurde das zum ersten Mal ausprobiert. Rückmeldungen aus Willkommens- und Integrationsklassen zeigten, dass das "sehr gut" funktioniert habe, sagt Franziska Hedrich von der Stiftung Lesen. 88 Prozent der Lehrer gaben an, dass der Comic das Leseverständnis der Flüchtlingskinder unterstützt habe.

Der Abenteuerroman liest sich wie eine Parabel. Die anfängliche Angst von Moritz, Stella und Kamil vor einem Gespenst erweist sich als unbegründet. Als sie den Geist kennenlernen, werden sie Freunde und helfen ihm sogar. "Ich erzähle davon", sagt die Autorin, "wie man durch die Begegnung mit etwas Fremdem, anfangs vielleicht sogar Bedrohlichem, zu sich selbst finden kann." Illustrator Grubing meint, dass das auf die aktuelle Situation mit den Flüchtlingen anspiele. "Fremdes kann Unbehagen erzeugen, das löst sich aber auf, wenn man aufeinander zugeht". Die drei Figuren erleben zusammen ein Abenteuer, verlieren dabei ihre Sicherheit und gewinnen sie nach einer bereichernden Erfahrung auf neue Weise wieder.

ZITAT „ Das Problem ist nach wie vor groß und drängend, denn 23 Prozent der Grundschüler erreichen nicht die Mindeststandards im Lesen, 52 Prozent nicht den Regelstandard. ” Franziska Hedrich, Stiftung Lesen

"Die Geschichten kommen, soweit wir das als Deutschlehrer beurteilen können, gut bei den Schülerinnen und Schülern an", sagt Simone Reiter aus Erfahrung. Sie ist Lehrerin des Oberstadt-Gymnasiums in Mainz und schon seit Jahren mit der Buchaktion vertraut. Dadurch würden die Kinder "zum Ausleihen von Büchern in Bibliotheken animiert, kennen sich anschließend auch besser in der Schulbibliothek aus und verlieren die Hemmschwelle, vielleicht auch mal die Stadtbibliothek zu besuchen", sagt sie.

Erwachsene: 7,5 Millionen haben geringe Lesekompetenz

Die Buchschenk-Aktion läuft seit 21 Jahren, die Stiftung Lesen ist damit mehr als sehr zufrieden. "Sensationell" sei die Resonanz, sagt Franziska Hedrich. "Wir erreichen mittlerweile nahezu 50 Prozent der 9- bis 12-Jährigen bundesweit." Die frühe Leseförderung mache sich bemerkbar, das zeige die erst kürzlich veröffentlichte neue KIM-Studie zum Medienverhalten: Von den 6- bis 13-jährigen Kindern lesen demnach 48 Prozent täglich oder mehrmals pro Woche in einem Buch. Unter den 10- bis 11-Jährigen, die am Welttag des Buches mitmachten, sind es sogar 55 Prozent. Die Mädchen lesen deutlich mehr regelmäßig (59 Prozent) als die Jungs (39 Prozent). Das soziale Umfeld darf dabei aber nicht aus dem Auge verloren werden.

Einschlägige Studien zeigen übereinstimmend: Das Risiko, dass Kinder und Jugendliche Probleme mit dem Lesen haben, ist höher, wenn sie aus bildungsfernen Familien kommen. Forscher beschreiben das als Teufelskreis, es fehlten die Impulse der Eltern durch Vorlesen und Erzählen. Nach Zahlen aus dem Jahr 2010 haben mindestens 7,5 Millionen Erwachsene in Deutschland eine geringe Lesekompetenz; das sind 14,5 Prozent der deutschsprechenden Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter.

Grundschüler: 52 Prozent lesen zu schlecht

Auf das Leseverhalten von Kindern angesprochen, sagt Hedrich: "Wir sehen durchaus Veränderungen, die zeigen, dass die Maßnahmen, die nach dem PISA-Schock 2000 etabliert wurden, wirken. Das Problem ist nach wie vor groß und drängend, denn: 23 Prozent der Grundschüler erreichen nicht die Mindeststandards im Lesen, 52 Prozent nicht den Regelstandard der Kultusministerkonferenz".

Im Welttagsbuch "Das geheimnisvolle Spukhaus" lernen Moritz, Stella und Kamil am Ende den Hausgeist Lucius näher kennen "und gewinnen dabei einen Freund und einen Schatz", sagt Autorin Wich. Das könnte durchaus als Metapher für die Angst vorm Lesen betrachtet werden: Wer sich traut zu lesen, gewinnt einen Schatz fürs Leben - die fantasiebeflügelnde Welt der Literatur und damit auch neue Freunde.