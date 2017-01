Machtwechsel im Weißen Haus - Trump ist der 45. Präsident der USA. In seiner Rede sagte er, dass seine Regierung die Macht von Washington in die Hände des Volkes legen werde. Außerdem müsse das Motto der USA in Zukunft „America first, America first“ lauten.

Erst einmal habe die NATO bisher den Bündnisfall nach Artikel 5 augerufen, sagt Stoltenberg im ZDF-Interview. Das sei nach den Terroratacken auf die USA am 11. September 2001 der Fall gewesen. "Hunderttausende Soldaten, darunter viele aus Deutschland haben daraufhin, in Afghanistan gedient", so Stoltenberg. Viele davon hätten diesen Dienst mit dem Leben bezahlt. "Eine starke NATO ist also nicht nur gut für Europa, sondern auch für die USA."

Es klingt, als wolle Stoltenberg dem neuen US-Präsidenten diese Botschaft mit auf den Weg geben. Mehrfach betont der NATO-Generalsekretär, das Bündnis sei das "wichtigste Bündnis der Geschichte". Vor diesem Hintergrund sei er auch sicher, dass Donald Trump an der engen Bindung zur NATO festhalte: "Nach seiner Wahl hat er mir versichert, dass die USA zur NATO und der transatlantischen Partnerschaft stehen." Außerdem wolle Trump zum nächsten NATO-Treffen nach Brüssel kommen. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm, wir werden die transatlantische Zusammenarbeit stärken."

Stoltenberg stimmt Trump zu: Mehr Geld für Verteidigung

In einem viel beachteten Zeitungsinterview hatte Trump davon gesprochen, die NATO sei "obsolet" - was man durchaus auch mit reformbedürftig übersetzen kann. In diesem Punkt stimmt Stoltenberg ausdrücklich zu. "Die NATO muss immer wieder reformiert werden. Ich freue mich, die Reform und Stärkung der NATO gemeinsam mit dem neuen US-Präsidenten voranzubringen." Auch in einem anderen wichtigen Punkt signalisiert Stoltenberg Zustimmung: Bei der Frage nach den Kosten für das Verteidigungsbündnis.

Trump habe ihn darauf angesprochen, dass nicht alle NATO-Partner ausreichende Beiträge für das Bündnis zahlten. Das sei in der Tat richtig. Viele europäische Mitglieder müssten mehr für ihre Verteidigung zahlen, das hätten sie aber auch schon zugesagt. "Einige Mitglieder bezahlen bereits zwei Prozent ihres Bruttoinlandprodukts für die Verteidigung, andere wie zum Beispiel Deutschland werden folgen. Auch Deutschland habe zugesagt, seine Verteidigungsausgaben zu erhöhen und das finde er gut.

"Deutschland hat Schlüsselrolle bei Dialog mit Russland"

Deutschland habe weiterhin eine Schlüsselrolle in dem Bündnis. Vor allem könne die Bundesrepublik den Dialog mit Russland voranbringen - auch und gerade unter einem US-Präsidenten Donald Trump, dem eine Nähe zu Russlands Präsident Wladimir Putin nachgesagt wird. "Russland ist unser größter Nachbar, wir streben eine konstruktive Zusammenarbeit mit Russland an." Gleichzeitig erinnerte er daran, dass die territoriale Selbstbestimmung anderer Länder - etwa der Ukraine - wichtig sei und dass man die NATO-Mitglieder "gegen jegliche Bedrohung verteidigen" werde.

Auf die NATO kämen durchaus auch neue Herausforderungen zu - wie etwa der Kampf gegen Cyberangriffe. Auch gelte es, weiterhin den Terrorismus zu bekämpfen. Dabei würden die USA aber auch in Zukunft an der Seite der NATO stehen, so Stoltenberg. Insgesamt bemüht er sich sichtlich um Ruhe und Gelassenheit. "Ich bin absolut sicher, dass ein US-Präsident Donald Trump der NATO verbunden bleiben wird", sagt er. Bemerkenswert, dass der NATO-Generalsekretär das am Tag der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten extra erwähnen muss.

Den Autoren auf Twitter folgen: @dominikrzepka und @wulfschmiese