"Als Opposition müssen Sie deutlich sagen, was falsch ist, sie müssen Lösungsvorschläge andiskutieren. Aber es hat überhaupt keinen Zweck, die Arbeit der Regierung zu machen“, so Alexander Gauland, AfD-Fraktionsvorsitzender Brandenburg. "Die Regierung zum Jagen tragen" sei die Aufgabe der AfD in diesem Jahr.

Der einschlägig bekannte Thüringer AfD-Chef Höcke hat das Holocaust-Mahnmal in Berlin vor Anhängern als "Denkmal der Schande" bezeichnet. Die von der AfD im Wahlkampfjahr erhofften empörten Reaktionen folgten umgehend. Zudem wurde Strafanzeige wegen Volksverhetzung gestellt.

Mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin sagte Björn Höcke auf einer Veranstaltung der Jungen Alternative am Dienstagabend in Dresden: "Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat." Der AfD-Politiker sagte in Dresden, bis jetzt sei der deutsche Gemütszustand der "eines brutal besiegten Volkes".

"Anstatt die nachwachsende Generation mit den großen Wohltätern, den bekannten, weltbewegenden Philosophen, den Musikern, den genialen Entdeckern und Erfindern in Berührung zu bringen, von denen wir ja so viele haben, ... vielleicht mehr als jedes andere Volk auf dieser Welt ..., und anstatt unsere Schüler in den Schulen mit dieser Geschichte in Berührung zu bringen, wird die Geschichte, die deutsche Geschichte, mies und lächerlich gemacht", sagte Höcke.

Strafanzeige gestellt

Als "zutiefst empörend und völlig inakzeptabel" bezeichnete der Zentralrat der Juden die Äußerungen. Höcke trete das Andenken an die sechs Millionen Juden, die in der NS-Zeit ermordet wurden, mit Füßen. Mit seinen Worten relativiere der AfD-Politiker dieses schwerste und in dem Ausmaß einzigartige Menschheitsverbrechen, erklärte der Zentralratsvorsitzende Josef Schuster.

Der Bundestagsabgeordnete Diether Dehm (Linke) stellte gegen Höcke Strafanzeige wegen Volksverhetzung. "Am Tag der traurigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zeigt Höcke, offensichtlich ermuntert, wo Geschichtsrevisionisten und rechtsextreme Chauvinisten ihr neues Zuhause finden sollen: bei der AfD", sagte Dehm. Das Bundesverfassungsgericht hatte am Dienstag entschieden, die rechtsextreme NPD nicht zu verbieten.