von Nicola Albrecht, Israel

In Israel ist ein Streit über die verbotene Siedlung Amona entbrannt. Die von Israels Oberstem Gericht angeordnete Räumung gilt als Zerreißprobe für die rechts-religiöse Regierung in Israel. Am ersten Weihnachtsfeiertag läuft eine entscheidende Frist ab.

"Die Zeit für einen palästinensischen Staat ist mit Trump vorbei", so bejubelte der Vorsitzende der Siedlerpartei "Jüdisches Heim" Naftali Bennett die Wahl des neuen US-Präsidenten. Und da es Bennett an Chuzpe nicht fehlt, plant er derzeit mit der vermuteten neuen Rückendeckung aus den USA, ganz offen, die Annexion der von Israel besetzten Gebiete im Westjordanland. Trump hatte mehrfach im Wahlkampf betont, er werde die israelische Siedlungspolitik nicht kritisieren.

ZDF-Korrespondentin Nicola Albrecht

Das ist ein Freifahrtschein in den Augen Bennetts und so zog er gleich den ersten passenden Gesetzentwurf dazu aus der Tasche: es geht dabei um die nachträgliche Legalisierung von Siedlungsposten, die mit Regierungsförderung auf palästinensischen Privatbesitz errichtet wurden. Und die Knesset stimmt dem Entwurf in einer ersten Lesung zu. Premier Netanjahu sprach sich zwar zunächst dagegen aus, denn nichts anderes schadet dem Ansehen Israels in der internationalen Staatengemeinschaft wohl derzeit so sehr, wie dieser Vorstoß. Die offene Absage an die Zwei-Staatenlösung seiner rechten Koalitionspartner ist ihm unangenehm. Doch selbst sein Hinweis, man solle nicht in den letzten Wochen seiner Amtszeit Obama provozieren, so dass der vor seinem Abschied doch noch grünes Licht für eine Resolution im UN-Sicherheitsrat gegen den Siedlungsbau geben könnte, machte auf Bennett keinen Eindruck.

Streit um Siedlungsaußenposten Amona

Bennett treibt Netanjahu derzeit ungebremst vor sich her. Er weiß, er hat die Macht, die Regierungskoalition platzen zu lassen. Und so argumentiert er, im Blick auf internationale Kritik mit entsprechendem politischen Zynismus: "Eine Nation kann keine Besatzungsmacht seines eigenen Landes sein." Nägel mit Köpfen machen, darum geht es Bennett und der Siedlerlobby.

Internationaler Status der Siedlungen Laut internationalen Rechts sind sämtliche Siedlungen im von Israel besetzten Westjordanland illegal. Israel unterscheidet allerdings zwischen 120 mit Genehmigung der Regierung errichteten Siedlungen und rund hundert Siedlungsaußenposten, die ohne offizielle Genehmigung errichtet wurden, aber von den israelischen Behörden geduldet, geschützt und mit Infrastruktur unterstützt werden. Insgesamt leben mittlerweile annähernd 500.000 Menschen in Siedlungen im Westjordanland.

Und so steht gerade der Streit um den Siedlungsaußenposten Amona stellvertretend für das große Ganze. Amona ist eine Containersiedlung für 41 jüdische Siedlerfamilien, nördlich von Rammallah. Vor 20 Jahren wurde sie gebaut, vor zwei Jahren urteilte Israels Oberstes Gericht: die Siedlung müsse geräumt werden, denn die Container stehen auf palästinensischem Privatland und das ist auch laut israelischem Gesetz verboten. Stichtag für die Räumung ist der 25. Dezember 2016, eigentlich genug Zeit, um neue Unterkünfte zu schaffen.

Gesetz wäre klares Bekenntnis Israels

Doch was würde das sogenannte Legalisierungsgesetz ändern? Auf dem Boden wohl nichts. Es wäre wohl eher als ein klares Bekenntnis Israels zu verstehen, dass die klassische Zwei-Staatenlösung kein Ziel mehr ist. Die Fakten, sagen Kritiker, sind dafür ohnehin längst geschaffen: rund 500.000 jüdische Siedler leben in Siedlungen und sogenannten Siedlungsaußenposten im besetzten Westjordanland. Und sie wurden seit 1967 von jeder israelischen Regierung unterstützt.

Zwar erklärten Premierminister und Außenminister auf internationalem Parkett immer, diese Siedlungen seien temporär, weil illegal – denn das sind sie nach internationalem Recht - doch gleichzeitig wurden die Siedlungen großzügig mit entsprechender Infrastruktur und militärischem Schutz ausgestattet - finanziert aus der Staatskasse, versteht sich.

Die Siedlerlobby setzt offenbar auf den Augenblick. Im Schatten des syrischen Bürgerkriegs und mit der möglichen Unterstützung Amerikas sollen ihre Träume Wirklichkeit werden. Und die sogenannte Linke sowie Friedensaktivisten scheinen dem derzeit nichts entgegenzusetzen. Zumindest sind ihre Stimmen so leise, dass sie kaum gegen das laute Gebrüll Bennetts ankommen. Doch der Punkt an dem sich das Land entscheiden muss, scheint bald gekommen. Ums Recht geht es dabei schon lange nicht mehr, sondern nur ums "Rechthaben".