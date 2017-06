In Ungarn gilt das schärfste Asylrecht in der EU. Asylbewerber, die ohnehin in nur in sehr kleiner Zahl ins Land gelassen werden, werden für die Dauer ihres Verfahrens in Container-Lagern an der Grenze festgehalten. Auch dies dürfte gegen geltende EU-Bestimmungen verstoßen. Ungarn weigert sich außerdem energisch, die im Herbst 2015 beschlossenen Quoten zur EU-weiten Verteilung von 160.000 Asylbewerbern zu erfüllen. Auf das Donauland würden 1.300 Flüchtlinge entfallen. Ungarn hat - wie die Slowakei - gegen den einen Quoten-Beschluss, der sich auf 120.000 Menschen bezieht, vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) geklagt.