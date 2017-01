Video Diskriminierung an Silvester?

Die Silvesternacht in Köln verlief nach Polizeiangaben weitgehend friedlich. Nach eigener Einschätzung habe man "durch konsequentes Einschreiten" ähnliche Straftaten wie in der Silvesternacht im Jahr zuvor verhindert.

In Köln herrscht Erleichterung über die weitgehend friedliche Silvesternacht. Und doch entbrennt heute wieder eine Diskussion. Grünen-Chefin Peter wirft der Kölner Polizei Diskriminierung vor und stellt die Rechtmäßigkeit des Einsatzes in Frage.

Ist der Begriff "Nafri" - eine Abkürzung für nordafrikanische Menschen - rassistisch? Bei der Bundespolizei werde dieser Begriff jedenfalls nicht verwendet, sagt Johannes Dimroth, Sprecher des Bundesinnenministeriums, auf der Bundespressekonferenz in Berlin.

Die Aufregung um die Kölner Polizei und ihren Silvester-Einsatz reißt nicht ab. Nun hat auch das Bundesinnenministerium den von den Beamten verwendeten Begriff "Nafri" kritisiert - und darauf hingewiesen, dass eine Kontrolle nur nach Äußerlichkeiten rechtswidrig ist. Doch es gibt auch Lob für die Polizei.

Das Bundesinnenministerium verurteilte den Polizeieinsatz an Silvester in Köln grundsätzlich. Kontrollen, die nur an die äußere Erscheinung von Personen anknüpften, ohne dass "weitere verdichtende polizeiliche Erkenntnisse" dazukämen, seien rechtswidrig und würden von der Bundespolizei auch nicht praktiziert, sagte ein Ministeriumssprecher.

Der von der Kölner Polizei auf Twitter verwendete Begriff "Nafri" sei außerdem "keine offizielle Sprachregelung oder ein offizieller Begriff, den wir verwenden würden". Die Kölner Polizei hatte am Silvesterabend über den Kurznachrichtendienst mitgeteilt: "Am HBF werden derzeit mehrere Hundert Nafris überprüft. Infos folgen." Der Begriff "Nafri" wird im Polizeijargon intern für "nordafrikanische Intensivtäter" verwendet.

Jäger verteidigt Kölner Polizei

Der Begriff sei zwar "nicht originell, aber taugt auch nicht für eine tagelange Empörung", erklärte indes der SPD-Innenpolitiker Burkhard Lischka. Auch sein Parteifreund Ralf Jäger, Nordrhein-Westfalens Innenminister, sah keinen Anlass für Kritik. "Die NRW-Polizei war zu Silvester im ganzen Land gut aufgestellt", sagte er. "Dadurch konnte sie schnell und flexibel auf die Lage reagieren. Wo Verstärkung benötigt wurde, waren schnell mehr Einsatzkräfte vor Ort."

"Leider wird die gute Polizeiarbeit heute durch die Diskussion um einen Tweet der Kölner Polizei überlagert", kritisierte Jäger. "Gut, dass der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies dazu klar Stellung bezogen hat." Der hatte zuvor sein Bedauern geäußert und dem WDR erklärt, der Begriff in dem Tweet sei "sehr unglücklich verwendet" worden.

Mathies: Polizei musste zwingend handeln

Köln

Mathies verteidigte die umfangreichen Kontrollen am Kölner Hauptbahnhof auch grundsätzlich. Die Bundespolizei habe zuvor schon aus den Zügen gemeldet, dass "hochaggressive" Gruppen nachunterwegs seien. Die Polizei habe dann das Gruppenverhalten und auch das Verhalten einzelner Personen beobachtet und davon ausgehend kontrolliert.

"Es ist nun mal so, dass gerade auch aus den Erfahrungen der vergangenen Silvesternacht, aus Erfahrungen, die wir durch Razzien insgesamt auch gewonnen haben, hier ein klarer Eindruck entstanden ist, welche Personen zu überprüfen sind", sagte Mathies. "Es waren keine grauhaarigen älteren Männer oder blondhaarigen jungen Frauen." In einer solchen Situation, in der Tausende Menschen gleichzeitig am Hauptbahnhof ankämen, müsse die Polizei zwingend sofort Entscheidungen treffen.

In der Silvesternacht vor einem Jahr war es am Kölner Hauptbahnhof zu zahlreichen sexuellen Übergriffen gekommen. Die Verdächtigen und Verurteilten waren überwiegend Nordafrikaner. Diesmal kam es nicht zu solchen massenhaften Straftaten. Nach Einschätzung der Polizei lag das an ihrem konsequenten Einschreiten.

Grüne gespalten

Grünen-Chefin Simone Peter hatte sich zuvor kritisch über den Kölner Einsatz geäußert. Es stelle sich die Frage nach der Verhältnis- und Rechtmäßigkeit, "wenn insgesamt knapp 1.000 Personen alleine aufgrund ihres Aussehens überprüft und teilweise festgesetzt" worden seien, sagte sie der "Rheinischen Post" (Montag). "Völlig inakzeptabel ist der Gebrauch von herabwürdigenden Gruppenbezeichnungen wie 'Nafris' für Nordafrikaner durch staatliche Organe wie die Polizei."

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt wies die Kritik ihrer Parteichefin allerdings zurück. "Es war richtig, schnell und präventiv zu reagieren und die Sicherheit aller Menschen in Köln zu gewährleisten", sagte Göring-Eckardt den Dortmunder "Ruhr Nachrichten". "Dass die Menschen in Köln in diesem Jahr friedlicher feiern konnten und sich die Übergriffe des letzten Jahres nicht wiederholten, ist auch der gut vorbereiteten Polizei zu verdanken", fügte sie hinzu.

Genauso sei es richtig, dass der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies die Verwendung der Bezeichnung "Nafris" für Nordafrikaner hinterfrage. Klar sei, "dass die Polizei umsichtig gehandelt hat, wenn sie schnell und konsequent verabredete Gruppen an erneuten Gewaltausbrüchen gehindert hat".

Kritik an Grünen-Chefin Peter gab es auch vom stellvertretenden AfD-Vorsitzenden Alexander Gauland: Alles, was mit innerer Sicherheit, Recht und Ordnung zu tun habe, scheine den Grünen "zuwider zu sein", teilte er mit.

Scheuer-Schelte für blauäugige "Multikulti-Duselei"

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer nahm die Kölner Polizei in Schutz: "Wer die Probleme nicht beim Namen nennen will, der hat aus der Silvesternacht vor einem Jahr gar nichts gelernt", teilte er in München mit. "Wir dürfen nicht zulassen, dass blauäugige Multikulti-Duselei zum Sicherheitsrisiko für unsere Bevölkerung wird", sagte Scheuer. Viele Frauen seien der Polizei sehr dankbar für die intensiven Kontrollen.

Silvester

Köln

Ähnlich äußerte sich CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn. Einige Leute hätten wohl schon wieder vergessen, was letztes Jahr aninlos gewesen sei, schrieb Spahn auf Twitter. Jetzt diskutierten alle über eine Abkürzung anstatt über das eigentliche Problem, nämlich die sexuellen Übergriffe durch junge Nordafrikaner.