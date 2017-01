von Christhard Läpple

Darf ein ehemaliger Stasi-Mitarbeiter eine politische Zukunft haben? Diese Frage spaltet derzeit die Hauptstadt. Konkret geht es um Bau-Staatssekretär Andrej Holm. Bei einer Podiumsdiskussion verteidigte Holm seine Biografie nun erstmals. Beendet ist die Diskussion damit aber nicht.

Der Saal im Berliner Szenebezirk Prenzlauer Berg musste schon eine halbe Stunde vor Beginn geschlossen werden - wegen Überfüllung. Die draußen Wartenden begehrten Einlass, riefen lautstark "Tür auf" - und protestierten vergeblich.

Im Saal ging es dann fast zwei Stunden lang genauso hitzig und hoch emotional zur Sache. Denn die Frage "Einmal Stasi – immer Stasi?", zu der eingeladen wurde, ist nach wie vor brisant. Als ob es die letzten 27 Jahre Aufarbeitung zur DDR-Vergangenheit nicht gegeben hätte. Die Gretchenfrage des Abends: Kann ein Bau-Staatssekretär mit Stasi-Vergangenheit in seinem neuen Amt eine Zukunft haben. Der Fall Andrej Holm (parteilos, für Linke) spaltet die Hauptstadt, und ähnlich kontrovers ging es in der überfüllten Aula der Volkshochschule zu.

Holm verteidigt seine Biografie

Auf dem Podium der 46-jährige Stadtsoziologe Andrej Holm. Ihm gegenüber der Historiker der Stasi-Unterlagen-Behörde Ilko-Sascha Kowalczuk. Die beiden kennen und duzen sich, haben viel gemeinsam. Sie stammen aus der DDR, sind ungefähr gleich alt und kommen aus systemloyalen Elternhäusern. Beide arbeiteten an der Humboldt-Universität. Was sie trennt: Andrej Holm schlug noch im Wendejahr 1989 eine Stasi-Karriere als Offizier ein. Kowalczuk, der nicht studieren durfte, ging in die Opposition.

Die Sache mit dem Erinnern an die DDR offenbarte rasch die Unterschiede. Holm, der sich mit 18 Jahren schriftlich als Hauptamtlicher Mitarbeiter verpflichtete, wollte sich nur noch lückenhaft erinnern. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach Bekanntwerden der Vorwürfe verteidigte er trotzig seine Biografie. Er sagte: "Ich war mir bewusst, dass ich damit Teil eines Repressions- und Unterdrückungsstaates geworden war". Heute könne er "in einer freien Gesellschaft" leben, deren Vorteile er zu schätzen wisse. Doch wirklich vorzuwerfen habe er sich nichts. "Ich habe nicht versucht, eine Stasi-Karriere zu verschleiern." Holm will nichts vertuscht haben, machte aber 2005 bei seiner Einstellung an der Humboldt-Universität falsche Angaben.

Historiker: Holm als Politiker unglaubwürdig

In einem Fragebogen erklärte er, er habe lediglich eine militärische Ausbildung beim Stasi-Regiment "Feliks Dzierzynski" gemacht. Eine Hauptamtliche Tätigkeit, nachzulesen in der 198-seitigen Kaderakte (die dem ZDF vorliegt) verschwieg er. Die Sache mit dem Kreuz an der falschen Stelle wurde an diesem Abend zum springenden Punkt. Kowalczuk äußerte zunächst sogar Verständnis für das falsche Kreuz, sonst hätte Holm sicher "keine Chance im öffentlichen Dienst" gehabt. Aber der Historiker warf Holm vor, genau dieser Umgang mache ihn als verantwortlichen Politiker in einer leitenden Position unglaubwürdig.

"Meine Erinnerungen scheinen immer die falschen zu sein", verteidigte sich Holm, als ihm Salami-Taktik im Umgang der Wahrheit vorgeworfen wurde Der Stadtsoziologe will um sein Amt kämpfen. Von Rücktritt war keine Rede, den die Opposition und DDR-Opferverbände fordern. Bis zum kommenden Mittwoch (12. Januar) muss sich Staatssekretär Holm vor der Humboldt-Universität äußern. Er hat mittlerweile einen Anwalt eingeschaltet.

Was nun? Auch nur einen Ansatz zur Lösung gab es an diesem streckenweise hochaufgeladenen Abend nicht. Wie auch? "Jede Entscheidung in diesem Fall wird fehlerbehaftet sein", meinte abschließend Kowalczuk, sollte Holm im Amt bleiben oder doch zurücktreten.

Einigkeit: Senat muss entscheiden

Nur in einem Punkt herrschte in der erregten Debatte weitgehend Einigkeit. Die Causa Holm müsse vom Berliner Senat entschieden werden. Dies sei eine Frage von Verantwortung und politischer Glaubwürdigkeit, kein Fall für ein arbeitsrechtliches Verfahren. Bislang hatte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) die heikle Personalie ausgesessen. Damit wurde sein neuer rot-rot-grüner Senat gleich zum Beginn von einem uralten Thema eingeholt - der Stasi-Problematik.