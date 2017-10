Miroslav Klose will bis zur WM 2018 die Stürmer in der deutschen Nationalmannschaft betreuen und dann selbst ein Team übernehmen. "Dass ich nicht ein ganzes Leben beim DFB bleibe, war von Anfang an klar", sagte der 39-Jährige im Interview mit dem "kicker": "Ich gehe davon aus, dass ich bis zur WM in Russland beim DFB bleibe." Bis zum Sommer will Klose seine Trainerkarriere forcieren. "Nach den Länderspielen im November ist Pause bis März, da werde ich meinen A-Schein angehen. Anfang 2018 werde ich eventuell meinen Fußball-Lehrer anschließen", kündigte er an.