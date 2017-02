Die AfD beschäftigt sich noch immer mit der Dresdener Höcke-Rede. Der AfD-Fraktionschef in Thüringen hatte unter anderem das Holocaust-Mahnmal in Berlin ein "Denkmal der Schande" genannt. Seitdem fragen sich viele, auch innerhalb der AfD: War diese Rede Teil einer Strategie?

Burgfrieden bei der AfD in Sachsen-Anhalt: André Poggenburg (links) und Daniel Roi geben nach einer siebeneinhalbstündigen Nachtsitzung am frühen Samstagmorgen eine gemeinsame Erklärung ab.

von Annette Pöschel und Isabelle Schaefers

Ärger über die Weitergabe interner Dokumente und ein Richtungsstreit zwischen Erzkonservativen und Rechtsnationalen: Die AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt drohte auseinanderzufallen. In einer Nachtsitzung verzichtete sie nun auf einen Rauswurf - ein Burgfrieden.

Sondersitzung der AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt: Mehr als sieben Stunden debattierte sie am Freitagabend vor allem darüber, ob der vor wenigen Wochen geschasste Parlamentarische Geschäftsführer Daniel Roi aus der Fraktion ausgeschlossen werden soll. 13 von 25 Mitgliedern hatten das gefordert. Grund: schwerer Vertrauensverlust, weil Roi ein internes Papier an Dritte weitergegeben hatte. Ein seit Monaten köchelnder Konflikt kochte hoch: zwischen dem erzkonservativen, nationalen Lager und jenen Abgeordneten, die nationalsozialistische Töne anschlagen und mit rechtsextremen Bewegungen anbandeln. Die Fraktion drohte auseinanderzufallen.

"Mehr miteinander, weniger übereinander reden"

Kurz nach halb drei am Samstagmorgen gab Fraktionschef André Poggenburg eine wenig aussagekräftige Erklärung ab: "Ich denke mal, man hat sich darauf geeinigt, das gute Miteinander der Fraktion, was im Plenum herrscht, auch auf andere Bereiche auszudehnen. (…) Man hat sich einige Dinge neu vorgenommen: mehr miteinander, weniger übereinander reden. Dinge gemeinsam anpacken. Das war eine sehr erfrischende und tiefgründige Angelegenheit."

Diese "Angelegenheit" war aber auch eine zuweilen sehr lautstarke. Durch die verschlossene Tür drangen immer wieder heftige Diskussionsfetzen, vom Durchstecken von Interna war da die Rede, von nicht akzeptierten Wahlergebnissen, von Machtspielen in Fraktion und Partei.

Fast regungslos stand Roi am Samstagfrüh neben Poggenburg: "Es gibt keinen Machtkampf Poggenburg - Roi, das möchte ich nochmal unterstreichen", ergänzte er. "Es ging heute um einen temporären Ausschluss. Wir haben jetzt alles geklärt, und damit ist es auch gut."

Roi wird nicht ausgeschlossen

Wirklich? Ist es jetzt gut? Zwar wird Roi nicht ausgeschlossen. Aber: Nur sechs von 24 Mitgliedern votierten für den Verbleib von Roi, drei enthielten sich. 15 Abgeordnete stimmten für seinen Ausschluss - zwei mehr und er wäre erst einmal draußen gewesen. Zumal ursprünglich nur 13 den Ausschluss beantragt hatten. Aber der Reihe nach …

Noch vor einem Jahr schienen sie ein gutes Team: Zur Landtagswahl im März 2016 trat André Poggenburg als Spitzenkandidat an, und Daniel Roi führte die AfD durch den Wahlkampf. Aus dem Stand holten sie 24 Prozent, wurden nach der CDU zweitstärkste Partei, Poggenburg wurde Fraktionschef und Roi als Parlamentarischer Geschäftsführer sein Organisator.

Experte: Roi wurde zum Gegenspieler Poggenburgs

Seitdem habe sich Roi über die Monate zu einem wichtigen Gegenspieler von Poggenburg entwickelt, sagte Thomas Kliche, Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal: "Er vertritt die erzkonservativen Strömungen der AfD, die vielfach ehrlich glauben, bessere Politik zu machen. Die halten die Nazi-Flirts der AfD für unseriös und abschreckend. Diese Flirts hat Poggenburg gedeckt oder immer wieder selbst betrieben, als er zum Beispiel jüngst mit Vertretern der Partei Die Rechte in die Magdeburger Uni marschiert ist."

Spannungen zwischen den beiden wurden deutlich, als Roi im Juni 2016 einen "Ruf der Vernunft" veröffentlichte. Darin forderten die Unterzeichner eine klare Abgrenzung der AfD vom Rechtsextremismus. Weil das mit Poggenburg nicht abgesprochen war, knirschte es ordentlich im Gebälk. Roi wurde im Landesvorstand gerügt und verlor im November, in einer Kampfabstimmung, seinen Posten als Parlamentarischer Geschäftsführer. Damit wurde er zum Hinterbänkler, tauschte seinen Platz in der ersten Reihe im Landtag gegen einen in der letzten.

Roi gab internes Papier an Referentin weiter

Der nächste große Knatsch erschütterte die AfD, als Ende vergangenen Jahres eine Referentin den Landtagsabgeordneten Matthias Büttner anzeigte: Er soll sie im November sexuell genötigt haben, auf einem Treffen von AfD-Abgeordneten in Erfurt. Die dortige Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Büttner wegen Vergewaltigung - er selbst verteidigt sich, er sei unschuldig. Dem mutmaßlichen Opfer kündigte die Partei noch in der Probezeit, die junge Frau habe ihre Abschlussnoten geschönt und ihre Arbeit schlecht gemacht.

Während die AfD über die Vorwürfe und den wahren Kündigungsgrund der Referentin spekulierte, plädierte Roi dafür, die Unschuldsvermutung bis zum Ende der Ermittlungen gelten zu lassen - und zwar für beide Seiten. Weil er jedoch ein internes Papier zur Positionierung der Fraktion in dieser Frage an die Gekündigte weiter gegeben hat, sahen einige Abgeordnete das Vertrauen schwer erschüttert. Eine knappe Mehrheit forderte nun Rois Ausschluss aus der Fraktion.

SPD und CDU sehen Machtkampf und Selbstzerfleischung

Abgeordnete der anderen Parteien glauben, dass es hier nicht nur um eine Frage des Vertrauens geht. "Es handelt sich ganz offenkundig um einen Machtkampf innerhalb der AfD, der auch den Landesvorstand und die Wahlkreise erfasst hat und dessen Ende noch nicht absehbar ist", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Rüdiger Erben, kurz vor der Sondersitzung. Und CDU-Fraktionschef Siegfried Borgwardt sieht eine gewisse "Selbstzerfleischung" der AfD-Fraktion.

Nach der siebeneinhalb Stunden dauernden Krisensitzung gaben sich Poggenburg und Roi vor der Presse bemüht versöhnt. Der Vertrauensverlust scheint nicht so schnell wettzumachen zu sein. "Wir werden sehen, wie sich das Ganze in Zukunft entwickelt. Ganz klar, es werden in Zukunft keine Interna nach außen gelangen", sagte Poggenburg. "Es ist noch eine gewisse Anspannung da bei den Abgeordneten. Mit etwas Glück wird das Ganze in den nächsten Monaten verfliegen."

"Burgfrieden und Vernunft"

Wäre Roi ausgeschlossen worden, wären vielleicht andere Abgeordnete gefolgt. Mit vier weiteren hätte Roi bereits eine neue Fraktion im Landtag gründen können - nichts, was der bislang größten Oppositionspartei Sachsen-Anhalts hätte passen können. Weder für ihren Auftritt im Landtag noch mit Blick auf die Bundestagswahl im September.

"Es sind sicherlich auch ein Teil Burgfrieden und ein ganzer Teil Vernunft dabei gewesen. Und Wahlkampf zur bevorstehenden Bundestagswahl ist sicherlich in den Gedanken und Köpfen der Mitglieder auch dabei gewesen. Das ist völlig klar, und finde ich auch richtig", sagte Poggenburg. Das klingt nur bedingt danach, dass die Missstimmung innerhalb der Fraktion wirklich ausgeräumt worden ist.