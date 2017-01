Die Jounalistin Kohla Maryam Hübsch hält Alice Schwarzer vor, sie verenge die Diskussion um die Vorfälle in der Silvesternacht in Köln auf ein islamisches Problem.

von Ute Waffenschmidt

Klare Ansage und ernüchternde Bilanz: In 40 Jahren Kampf für Frauenrechte und Gleichstellung hat sich nicht so viel geändert. Das meint zumindest Alice Schwarzer, Gründerin, Verlegerin und Chefredakteurin von "Emma". Heute feiert das Blatt 40. Geburtstag.

Hätte ihr vor 40 Jahren jemand gesagt, dass sie 2017 immer noch "Emma" machen würde - sie "hätte wohl ungläubig den Kopf geschüttelt". Das bekennt die Frauenrechtlerin Alice Schwarzer in der Jubiläumsausgabe der Zeitschrift, die am 26. Januar 1977 erstmals erschienen ist. 330 Ausgaben später ist die Auflage zwar deutlich geschrumpft, "Emma" versteht sich aber auch heute noch als Leitblatt des Feminismus.

Die streitbare Journalistin und Frauenrechtlerin Alice Schwarzer war damals 33 Jahre alt und hatte 250.000 Mark auf dem Konto - eine unvorstellbar hohe Summe, wie sie heute sagt. Es waren die Honorare für ihren Buch-Bestseller "Der kleine Unterschied". Mit dem Geld gründete sie eine Zeitschrift für Frauen. Doch das wahre Kapital war ihr - Schwarzers - Name.

Alice Schwarzer

Quelle: dpa

Spektakuläres Streitgespräch

Denn im Fernsehen war damals ein spektakuläres Streitgespräch auf Sendung gegangen: Alice Schwarzer versus Esther Vilar. Die hatte gerade mit ihrem Buch "Der dressierte Mann“ ebenfalls einen Bestseller gelandet, positionierte sich aber bewusst gegen den Feminismus. Und der war ein Thema, das gesellschaftlich heiß diskutiert wurde.

Schwarzer, die die 68er-Bewegung in Paris erlebt und mit Simone de Beauvoir gearbeitet hatte, wurde dessen deutsche Ikone. Und wollte was bewegen. Deshalb sollte "Emma" kein Blatt für die Frauenbewegung werden, sondern eine Zeitschrift für Frauen, allerdings so ganz anders als das, was damals und heute unter dem Begriff "Frauenzeitschrift" firmiert.

Politische Inhalte, radikale Forderungen

In "Emma" gab es weder Frisuren noch Rezepte. "Emma" bürstete gegen den Strich und war ganz sicher nicht nach dem Geschmack des Mainstreams. Denn die Inhalte waren - und sind - politisch, die Forderungen radikal: Gleichstellung in Familie und Arbeitswelt, Aktionen gegen sexuellen Missbrauch, gegen Klitorisverstümmelung, Islamismus, Prostitution und Pornographie ("PorNO-Kampagne") und für das Recht auf Abtreibung und mehr Frauen im Fußball.

Ganz sicher befördert dies bis heute die öffentliche Diskussion, stößt viele Debatten an. Viele Themen bleiben zeitlos. "Der Feminismus", so meint Schwarzer, "hat sich auch für die jungen Frauen heute nicht erledigt." So viel Schwarzer mit "Emma" und den "Emmas", wie sich die Frauen nennen, die am Blatt arbeiten, auch bewegen. Unumstritten ist sie nicht.

Männerwelt polarisiert

"Emma" ist Schwarzer ist "Emma". Die mittlerweile 74-jährige Verlegerin polarisiert bis heute nicht nur in die Männerwelt oder weniger streitbare Frauen. Auch innerhalb der feministischen Szene gibt es Gegenwind. Ingrid Kolb, ebenfalls Journalistin und gleichen Alters, kritisiert, dass Schwarzer sich vom Burda-Verlag und der "Bild"-Zeitung ehren und engagieren lässt (als Kommentatorin des Kachelmann-Prozesses). Zwei Verlage, die mit sexistischen Inhalten und einem eigentlich von "Emma" bekämpften Frauenbild Umsatz machen. "Damit ist sie absolut unglaubwürdig", sagt Kolb.

Die Gescholtene ficht das wenig an. Ebenso wie der gescheiterte Versuch, in 2008 eine neue, jüngere Chefredakteurin zu installieren. Lisa Ortgies, Feministin und TV-Moderatorin, wirft nach zwei Monaten entnervt das Handtuch und Schwarzer, die sich nur teilweise zurückgezogen hat, übernimmt wieder. 2014 gerät sie wegen eines Kontos in der Schweiz in die Schlagzeilen, auf dem seit den 80er Jahren offenbar Honorare in Millionenhöhe unversteuert eingingen - ein Fehler wie sie notgedrungen öffentlich zugibt und gleichzeitig die Berichterstattung darüber kritisiert.

Konzept: Viel Inhalt, kaum Werbung

Vor 40 Jahren startete "Emma" mit einer Auflage von rund 200.000 Exemplaren: viel Inhalt, kaum Werbung. Das ist bis heute so geblieben. Aber die Auflage ist heute drastisch gesunken auf rund 35.000. Wie geht es nun weiter mit "Emma", die auch weitgehend Alice ist? Das wird die Gründerin am besten wissen.

Die Glückwünsche der Kanzlerin sind jedenfalls eindeutig. Angela Merkel freut sich, dass "'Emma' sich weiterhin hartnäckig für die Belange von Frauen einsetzt und sich auch durch Gegenwind nicht vom Kurs abbringen lässt."