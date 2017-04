Viele haben gerade das Studium begonnen und ziehen in ihre erste eigene Wohnung oder in eine WG. So klein wie die Wohnung ist, ist meist auch das Budget fürs Einrichten. Ann-Kathrin Otto zeigt, wie man die Studentenbude günstig aufeppen kann.

Wer zum Studium von Zuhause auszieht, muss die Wohnungssuche in den Griff bekommen. Doch Wohnraum ist in vielen Städten knapp und teuer. In Karlsruhe machen Studenten auf ihre Not aufmerksam.

In großen Städten ist es zum Semesterstart für Studenten nicht einfach, eine bezahlbare Bleibe zu finden. Auch in Frankfurt ist der Andrang groß, einigen Erstsemstern bleibt da nur das AStA-Notcamp.

Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln kommt zu dem Ergebnis, dass gerade im Segment kleiner Wohnungen zu wenig gebaut wird. Deswegen stiegen die Mieten für Studenten seit 2010 auch überdurchschnittlich. In München um rund 30 Prozent, in Berlin sogar um 42 Prozent. In Heidelberg fällt die Mietsteigerung fast moderat aus mit gerademal neun Prozent.

Der freie Markt sind Vermieter, die in erster Linie Ein-Zimmer-, Zwei-Zimmer- oder Drei-Zimmer-Wohnungen zur Verfügung stellen. Das sind die bevorzugten Wohnungsgrößen von Studenten. Geeignet für fleißige Einzelkämpfer oder überzeugte WG-Bewohner. Doch gerade diese Wohnungsgrößen in einfacher Ausstattung sind schwer zu kriegen. Die Konkurrenz um günstigen Wohnraum in Städten ist groß: Geringqualifizierte mit niedrigem Einkommen, Empfänger von Sozialleistungen und auch Flüchtlinge können nur geringe Mieten zahlen.

Weil die Nachfrage so groß ist und das Angebot zu klein, gibt es mit Studentenwohnungen viel Geld zu verdienen. Das haben jetzt auch private Investoren für sich entdeckt. Mit dem Geld von Versicherungen und Banken bauen sie private Studentenwohnheime. Von Komfortausstattung bis zum Studioloft im Penthouse ist hier alles möglich. Das wären dann 850 Euro zuzüglich Nebenkosten pro Monat.

3. Akt: Forderung nach bezahlbarem Wohnraum für Studenten

Während durch Bund-Länder-Pakte die Zahl der Studierenden in den vergangenen Jahren um 42 Prozent gestiegen ist, hat die Zahl der Wohnheimplätze nur um fünf Prozent zugenommen. Das Deutsche Studentenwerk in Berlin will jetzt einen Hochschulsozialpakt erreichen, um mehr bezahlbaren Wohnraum für Studierende zu bekommen.Die Länder befürworten weiterhin die föderale Lösung, nach der sie die Hoheit über die Ausgaben für den Wohnungsbau in den Händen halten und auf die Marktlösung setzen. Dann könnten die Studenten selbst entscheiden, wo und wie sie wohnen wollen, heißt es.

Das Deutsche Studentenwerk widerspricht, so groß sei die Wahlfreiheit nicht. "Eine Marktlösung heißt, dass Investoren bauen. Die bieten Mieten ab 500 Euro aufwärts. Das ist nicht unsittlich, aber nur ein Fünftel der Studierenden hat ein Einkommen von mehr als 1.000 Euro im Monat", sagt Stefan Grob vom Deutschen Studentenwerk. Der Vorwurf an die Politik: Das Soziale sei in der deutschen Wissenschaftsförderung ein blinder Fleck. Es könne nicht sein, dass am Ende der Geldbeutel darüber entscheide, ob ein Student in München oder in Leipzig studiert. In Leipzig sind die Mieten laut Ranking derzeit am günstigsten.