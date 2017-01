Das Museum des 2. Weltkrieges in Danzig soll an die Helden und Opfer des 2. Weltkriegs erinnern. Was ein Mahnmal gegen das Vergessen, gegen Hass und gegen Krieg werden sollte, ist heute vor allem ein großes Politikum. Denn der polnischen PiS-Regierung ist das Museum nicht patriotisch genug.

von Milena Drzewiecka

Sie sind jung, sie sind wütend, sie ziehen gegen den Kurs der Regierung auf die Straßen. Heute wollen die polnischen Studenten in elf Universitätsstädten protestieren. Aber können die Organisatoren so viele Studentinnen und Studenten mobilisieren, um der nationalkonservativen Regierung gefährlich zu werden?

Das Facebook Profil der Aktion "Landesweiter Streik der Studentinnen und Studenten" hat bislang nur etwas über 2.000 Likes gesammelt. Das ist nicht viel, wenn man bedenkt, dass in Polen über 1,4 Millionen Studenten an den Hochschulen eingeschrieben sind. Als vergangenes Jahr aber die Frauen zum Protest gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechtes aufgerufen haben, rechnete auch niemand damit, dass solch eine breite Masse an Demonstrierenden gegen den Kurs der nationalkonservativen PiS mobil machen wird. Das Ziel der landesweiten Frauenproteste und der Studentenproteste ist dabei dasselbe: Sie wollen ein demokratisches und europäisches Polen. Sie sind für Toleranz, wollen für Meinungsfreiheit einstehen und sagen der zunehmenden nationalkonservativen Ideologie, die in immer mehr Lebensbereiche eintritt, den Kampf an.

Kritik an Regierungsvorhaben

Seit ihrem Amtseintritt im Oktober 2015 ändert die Regierungspartei PiS nach Belieben die Gesetzgebung und zieht damit auch den Unmut der EU-Institutionen auf sich. Aus Brüssel hagelt es Kritik, aber Grund zur Sorge sieht man in Warschau deswegen noch lange nicht. Doch es ist der öffentliche Druck der Straße, der die Regierenden in Warschau immer wieder unter Zugzwang bringt. So vollzog die PiS nach den Frauenprotesten im Oktober eine politische Kehrtwende: Eine geplante Gesetzesänderung zur Verschärfung des Abtreibungsrechts war auf einmal ganz schnell vom Tisch, als sich Zehntausende Frauen in Schwarz gekleidet in den Innenstädten der Großstädte versammelten.

Ähnlich war es im vergangenen Dezember: Nachdem die Opposition den Parlamentssaal blockierte, um gegen die geplante Beschneidung der Rechte über die Parlamentsberichterstattung durch die Medien zu demonstrieren, solidarisierten sich innerhalb kürzester Zeit Tausende Demonstranten mit der Opposition und protestierten vor dem Parlamentsgebäude. Obwohl die PiS sich gezwungen sah von ihrer Idee wieder Abstand zu nehmen, wussten die Nationalkonservativen ein Zeichen gegen diese unliebsamen Demonstranten zu setzen: Jene Demonstranten, die Abgeordnete und Regierungsmitglieder am Verlassen des Gebäudes hindern wollten, werden jetzt mit einer öffentlichen Fahndungsliste gesucht.

Für Mehrheit Demokratie nicht in Gefahr

Obwohl der Anteil der Nichtwähler bei den jungen Polen sehr hoch ist, verhalfen vor allem diejenigen, die zur Wahl gegangen sind, der PiS zu ihrem Sieg: Fast jeder vierte Student machte sein Kreuz bei der Kaczynski-Partei PiS. Der Rechtsruck im Land hält auch immer noch an: Das Meinungsforschungsinstitut Ibris hat in seiner jüngsten Umfrage für die polnische Tageszeitung "Rzeczpospolita" ermittelt, dass 75 Prozent der Wahlberechtigten unter 24 Jahren die Demokratie im Land nicht in Gefahr sehen. Nur 18 Prozent sind hingegen der Meinung, dass der Zustand der Demokratie unter der PiS-Regierung schlechter geworden ist.

Sollten diese 18 Prozent der Studenten in Polen zum Protest aufbrechen, wären über 250.000 junge Menschen auf den Straßen. Obwohl mit so einer hohen Zahl Protestierender kaum zu rechnen ist, haben die Organisatoren ein Ziel vor Augen: Sie möchten an den überraschenden und überwältigenden Protest der Frauen aus dem vergangenen Jahr anknüpfen.