Video Giftiger Smog in Peking

Bild Smog in Neu Delhi

Schon seit einigen Jahren ist die Volksrepublik China der weltweit größte Fahrzeug-Absatzmarkt. Nun plant die chinesische Regierung einen Wechsel auf Elektromobilität: Mit eigenen E-Autos will das Land nun ausländische Hersteller überholen.

Seit Wochen ist der Norden Chinas in eine giftige Smog-Wolke gehüllt. Besonders betroffen sind Metropolen wie Peking. Die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Grenzwerte für Feinstaub werden teilweise um das 20-fache überschritten.

1,7 Millionen Menschen sterben laut WHO jährlich an Luftverschmutzung: Die große Hoffnung vieler Klimaforscher: der neue Satellit "Sentinel 5P", den die ESA ins All schießt. Täglich soll er verlässliche Daten über die weltweite Luftverschmutzung sammeln.

Tödlicher als Kriege und ansteckende Krankheiten: Schadstoffe in der Luft, im Wasser und im Boden kosten Jahr für Jahr Millionen Menschen das Leben. Allein für das Jahr 2015 gab es einer Studie zufolge neun Millionen Todesfälle wegen Umweltverschmutzung.

Umweltverschmutzung - von dreckiger Luft bis zu unsauberem Wasser - führte bei drei Mal mehr Menschen zum Tod als Aids, Tuberkulose und Malaria zusammengerechnet, heißt es in der internationalen Studie, die jetzt in der Medizin-Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlicht wurde. Außerdem sind es sogar 15 Mal mehr Tote, als durch Kriege und andere Formen der Gewalt. Die wichtigsten Todesursachen waren dabei Herzerkrankungen, Schlaganfälle und Lungenkrebs.

Lage in Schwellenländern besonders dramatisch

Fast alle der Todesfälle seien in armen oder aufstrebenden Ländern zu verzeichnen, schreiben die Forscher. Vor allem in den Ländern, in denen die Industrie rapide ausgebaut werde, seien die Auswirkungen zu spüren. Auf diese Länder, darunter Indien, Pakistan, China, Bangladesch oder Madagaskar, entfalle ungefähr ein Viertel der Toten.

"Verschmutzung ist viel mehr als eine Herausforderung für die Umwelt - es ist eine schwerwiegende und allgegenwärtige Bedrohung, die viele Aspekte der menschlichen Gesundheit betrifft", sagte Philip Landrigan von der Icahn School of Medicine, der an der Untersuchung beteiligt war.

6,5 Millionen Tote durch Luftverschmutzung

Allein die Luftverschmutzung, etwa durch den Verkehr oder durch offene Feuer, stehe in Zusammenhang mit 6,5 Millionen Todesfällen. Die zweitgrößte Gefahr sei verschmutztes Wasser, durch das Infektionen übertragen würden und an dem 1,8 Millionen Menschen gestorben seien. Die Belastung am Arbeitsplatz durch giftige und krebserregende Substanzen führte demnach zu 800.000 Todesfällen.

Die finanziellen Einbußen, die in Verbindung mit den Todesfällen durch Umweltverschmutzung entstanden, betragen der Studie zufolge weltweit rund 4,6 Billionen Dollar, etwa 6,2 Prozent der globalen Wirtschaft.

Der Bericht stellt den ersten Versuch dar, umfassende Daten zu Todesfällen durch Umweltverschmutzungen weltweit, zusammenzutragen. An der Studie wirkten internationale Organisationen, Nichtregierungsorganisationen und rund 40 Forscher mit.