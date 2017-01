Die Flüchtlingspolitik beschäftigt auch die Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums in Davos. Einige Manager nehmen sogar an einem Rollenspiel teil, um sich in die Lage von Flüchtlingen zu versetzen.

Am Donnerstag stimmen die Briten über den Verbleib in der EU ab. Der Ausgang des Votums ist noch offen, doch die Sorge vor einem Brexit und seine Folgen wächst – auch in der deutschen Wirtschaft.

von Reinhard Schlieker

Weltweit wandeln Führungskräfte zwischen Skepsis und Aufbruchsstimmung: Am Vorabend des Weltwirtschaftsforums in Davos (WEF) zeigt die alljährliche Studie der Unternehmensberatung PwC weit gespannte Erwartungen der globalen Elite. Deutschlands Top-Manager erwarten nur geringes Wachstum.

Das Weltwirtschaftsforum, das in diesem Jahr unter der Überschrift "Verantwortungsvolle und reaktionsfähige Führung" steht, trifft mit dem Motto auf eine verbreitete Stimmung des Misstrauens gegenüber wirtschaftlichen und politischen Topleuten. Diese selbst sehen die weltweite Konjunktur auf gutem Wege, 40 Prozent sind sogar "sehr zuversichtlich". Bezogen auf das eigene Unternehmen meint die Hälfte der Befragten aus 79 Ländern, es gehe bergauf. Pessimistischer sind allerdings die deutschen Führungskräfte: Nur ein knappes Drittel erwartet Wachstum. Ist das ein Wunder?

Nein, sagt Prof. Norbert Winkeljohann, Deutschland-Chef des globalen Dienstleisters PwC. Insbesondere die Aussicht auf einen möglicherweise chaotischen Brexit drückt die Stimmung in der deutschen Wirtschaft, denn das Exportland ist besonders verletzlich, wenn Umbrüche in den internationalen Beziehungen drohen. Großbritannien war bislang ein wichtiger Partner - wird das so bleiben? Winkeljohann ist nach den jüngsten Äußerungen aus London wenig erbaut. "Es leiden am Ende alle", sagt er, und hofft darauf, dass Einsicht und Vernunft sich noch durchsetzen.

Skepsis in der Mitte Europas

Was bleibt einem anderes übrig als Hoffnung? Die Sorgen und Nöte deutscher Chefs zeigen genau in diese Richtung: Protektionismus, geopolitische Risiken, ungeklärte Probleme der Eurozone - all das belastet. Interessanterweise bewerten die Deutschen Cyber Security nicht als vordringliches Problem - das wird weltweit anders gesehen. Hier könnte ein böses Erwachen drohen.

Insgesamt also dürfte 2017 ein risikoreiches Jahr werden für die Unternehmen und ihre vielen Millionen Beschäftigten. Während die Segnungen der Globalisierung, etwa im Zusammenwachsen der Kontinente, schneller und besserer Kommunikationstechnik, weltweite Arbeitsteilung sich in Zahlen belegen lassen, wächst derzeit wieder die Furcht vor unübersichtlichen Verhältnissen. In den vergangenen zwei Jahrzehnten konnten sich eine Milliarde Menschen aus tiefster Armut befreien, wuchs der weltweite Handel um das Vierfache. Gleichzeitig aber sorgten Umwälzungen für Unsicherheit: Arbeitsplätze werden von technischem Fortschritt bedroht, Entscheidungen am anderen Ende des Globus wirken undurchsichtig auf persönliche Schicksale hierzulande. Fairness im internationalen Handel, in den Steuersystemen und beim Zugang zu Ressourcen sind weiterhin oftmals vermisste Errungenschaften.

Und nun auch noch Amerika ...

In diese Gemengelage fällt nun der Amtsantritt von Donald Trump. Die Wirtschaftsexperten blicken mit Sorge auf die künftige US-Politik. Als Trost fällt Winkeljohann ein, dass der Präsident vieles nicht allein entscheiden kann - und auf den US-Kongress angewiesen ist. Damit werde manches schon nicht so schlimm kommen wie angekündigt. Aber wie dem auch sei: Die Vereinigten Staaten mutieren vom verlässlichen Partner in den Augen der westlichen Welt zu einem weiteren Unsicherheitsfaktor. Der zukünftige Präsident scheint keine Rücksichten zu kennen, und die exportorientierten Unternehmen, allen voran die deutsche Automobil- und Pharmaindustrie, müssen sich auf scharfe Wendungen gefasst machen. Für Investitionsentscheidungen, die oftmals Jahre im voraus getroffen werden, keine gute Voraussetzung.

Da wirkt es beruhigend, dass die Stimmung unter Konsumenten wohl eher robust ist. Erstmals befragte PwC an die 6.000 Verbraucher in 21 Ländern parallel zu der Manager-Studie. Die zeigten sich bezüglich der Wachstumserwartungen sogar etwas optimistischer als die Unternehmenslenker. Besonders beruhigend aber: Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, dass Wachstumsraten für ihr persönliches Wohlergehen unerheblich sind. Das nennt man Widerstandskraft im Angesicht verstörender Umstände.